大象體操高雄跨年喊「有人拿刀」引恐慌！貝斯手發文還原事發經過
樂團大象體操昨（31）日登上2024高雄跨年晚會開唱，貝斯手張凱婷自我介紹到一半，聽到台下有人嘶吼不要推擠，疑似收到現場指示，在台上脫口：「有人拿刀。」隨即驚恐中斷表演，放下樂器與團員一起下台，現場表演中斷7分鐘，警方接獲報案後，立即調派警力前往調查，經警方向目擊者確認，該物品應為原子筆，並非小刀，而大象體操也因此被外界狂罵「引起恐慌」，對於此事，張凱婷於今（1）日稍早在臉書發文還原當時狀況。
記者吳雨婕／綜合報導
張凱婷發文提到，昨天在表演完第一首歌時，就發現了異狀，沒戴監聽耳機的耳朵聽見尖叫聲，她起初以為是有明星或者政治人物來到現場，還問了現場觀眾「有誰來了？」接著就從耳機裡聽到有工作人員說：「有人拿刀！」她在台上忍不住脫口重複這句話，隨即就收到「下台」的指令，所以大象體操乖乖按照指示下台。
大象體操下台後，一陣兵荒馬亂，開始聽到有人問「有沒有叫警察」以及「要不要繼續演」各種聲音，接著就接到主辦單位指示說「再上去演一首就下來」，因此就在完全沒有更新任何事的狀況下，上去唱了第二首然後結束。張凱婷無奈表示，究竟是誰傳的「有人拿刀」，她也不清楚，「當下有沒有辦法有更完善的處置，我當下是否應該繼續演、以及我不應該脫口覆述等議題，我會跟專業的團隊溝通反省。」
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