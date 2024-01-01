爆泰勒絲因「地緣政治」不敢來！基進開嗆趙少康：外交毒藥亂講話
國民黨副總統候選人趙少康，今（1）日在辯論會指出，美國小天后泰勒絲其實本來要來台，但後來以「台灣有地緣上政治風險」為由而取消了，對此，台灣基進直指國際巨星的巡迴演出行程有很多考量變數，更稱「泰勒絲2024世界巡演目前在亞洲的確定行程只有日本跟新加坡」，因此反問「這是因為『亞洲剩下其他國家都很危險』她不想來嗎？」
記者林莞茜／綜合報導
趙少康在辯論會上提及，近期傳出台北市長蔣萬安想邀請泰勒絲來台演唱，透露其實去年中廣就邀請過泰勒絲來台，「中廣去年就邀了，泰勒絲本來要來，後來又決定不來了」，因為認為台灣地緣有戰爭風險。
台灣基進對此表示，公然說「泰勒絲怕台灣『地緣政治太危險』所以不肯答應中廣的邀請來台演唱」，直接打臉昨天國民黨蔣市府副市長李四川「正磋商邀請世界巨星泰勒絲來台北開唱」的說法。
台灣基進翻酸趙少康自己約不到泰勒絲，還擅自拿來PUA台灣人，「今天得罪泰勒絲公司，明天又要得罪誰？」趙少康根本已經跟不上時代，早變成「國民黨版柯文哲」，這種外交毒藥還讓他一直亂講話，台灣才會真的變危險！
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。