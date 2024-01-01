2024新年快樂！元旦貼圖免費下載　「祝福語、長輩圖、賀詞」整理

日本石川7.6強震掀能登海嘯　燦星、可樂旅遊9旅行團現況一次整理

▲2024年元旦日本新年遇地震，石川縣能登地區當地時間下午4時發生規模5.7、7.6強震，第一波海嘯恐掀5公尺浪高。台灣燦星旅遊4旅行團、可樂旅遊5團受影響一次整理。（圖／翻攝自日本氣象廳）
▲2024年元旦日本新年遇地震，石川縣能登地區當地時間下午4時發生規模5.7、7.6強震，第一波海嘯恐掀5公尺浪高。台灣燦星旅遊4旅行團、可樂旅遊5團受影響一次整理。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者蕭涵云/綜合報導

2024年元旦今（1）日日本新年遇地震，石川縣能登地區當地時間下午4時6分（台灣時間下午3時6分）先後發生規模5.7、7.6的強震，已發布「大海嘯警報」，目前第一波海嘯抵達恐掀5公尺浪高。台灣燦星旅遊透露4旅行團受影響，2團原機折返、2團滯留當地；可樂旅遊當地5團147位旅客與領隊皆一切平安。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新年1月1日日本石川縣能登地區發生規模5.7、7.6的強震，日本氣象廳已發布「大海嘯警報」，通報包含新潟上中下越、佐渡、富山、石川能登等區域海嘯即將到達，目前第一波海嘯抵達、浪高恐達5公尺。

▲燦星旅遊透露目前在日旅行團影響。（圖／翻攝自燦星旅遊FB）
▲燦星旅遊2023年1月開啟日本新潟首發團。透露目前在日旅行團受地震影響後續。（圖／翻攝自燦星旅遊FB）
燦星旅遊透露「目前四團旅客影響，其中今天出發兩團，目前原機折返，不受當地影響；台灣虎航已確認 IT228／IT229 桃園－新潟來回航班取消」。

而今日回程的燦星旅遊兩團旅客則滯留當地，兩團共60人，分別入住飯店：新潟車站前APA飯店APA Hotel & Resort Niigata Ekimae Odori、新潟GLOBAL VIEW 飯店 NIIGATA GLOBAL VIEW HOTEL，旅客全員平安。

可樂旅遊也確認，「當地共有5團147位旅客與領隊皆一切平安。針對後續行程已密切聯繫各景區/飯店/餐廳等供應商了解情況，並隨時關注地震狀況，以確保旅客安全」。提醒目前在警告地區的旅客注意自身安全。

日本石川7.6強震！能登恐掀大海嘯　虎航、燦星、可樂9旅行團影響

日本石川「7.6地震」引發海嘯！氣象署說明原因　對台灣影響曝光

日本7.6大地震！海上漩渦影片曝　地鐵乘客嚇壞：以為車站要垮了

日本地震威力等於125顆核彈！恐掀5公尺海嘯　40分鐘就能吞噬城市

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選