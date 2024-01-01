日本石川7.6強震掀能登海嘯 燦星、可樂旅遊9旅行團現況一次整理
2024年元旦今（1）日日本新年遇地震，石川縣能登地區當地時間下午4時6分（台灣時間下午3時6分）先後發生規模5.7、7.6的強震，已發布「大海嘯警報」，目前第一波海嘯抵達恐掀5公尺浪高。台灣燦星旅遊透露4旅行團受影響，2團原機折返、2團滯留當地；可樂旅遊當地5團147位旅客與領隊皆一切平安。
記者蕭涵云/綜合報導
新年1月1日日本石川縣能登地區發生規模5.7、7.6的強震，日本氣象廳已發布「大海嘯警報」，通報包含新潟上中下越、佐渡、富山、石川能登等區域海嘯即將到達，目前第一波海嘯抵達、浪高恐達5公尺。
燦星旅遊透露「目前四團旅客影響，其中今天出發兩團，目前原機折返，不受當地影響；台灣虎航已確認 IT228／IT229 桃園－新潟來回航班取消」。
而今日回程的燦星旅遊兩團旅客則滯留當地，兩團共60人，分別入住飯店：新潟車站前APA飯店APA Hotel & Resort Niigata Ekimae Odori、新潟GLOBAL VIEW 飯店 NIIGATA GLOBAL VIEW HOTEL，旅客全員平安。
可樂旅遊也確認，「當地共有5團147位旅客與領隊皆一切平安。針對後續行程已密切聯繫各景區/飯店/餐廳等供應商了解情況，並隨時關注地震狀況，以確保旅客安全」。提醒目前在警告地區的旅客注意自身安全。