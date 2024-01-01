ENERGY真的回來了！無預警曝重磅喜訊 「正式成為五月天師弟」
Energy由牛奶、書偉、Toro、坤達、阿弟、小剛組成，他們去年4月睽違20年合體，擔任五月天演唱會嘉賓，掀起一波討論，此後就多次傳出要加入五月天所屬的相信音樂，而近期相信音樂的IG上也放上牛奶、小男孩、書本、昆蟲、鮪魚壽司等圖片，讓外界忍不住猜測是否傳聞為真，而答案終於在今（1）日晚上的7點12分公布了，不僅宣布回歸樂壇，還加入相信音樂，成為五月天的師弟。
記者吳雨婕／綜合報導
Energy正式以「ENERGY」回歸樂壇，並開設官方IG、臉書帳號，時間是今天的晚間7點12分，帳號開通後，隨即上傳了20秒影片，引人注意的是臉書貼文中，標記了相信音樂的臉書，坐實了ENERGY要加入相信音樂一事。而短片中即是他們演唱經典歌曲〈放手〉，6人唱著該曲的歌詞「都跟你說了放手不要再聽你的藉口，都跟你說了放手不要再當什麼精神上的解脫，都跟你說了放手我不再是你的玩偶，都跟你說了放手從今以後不再讓你欺負我」。其實在今天五月天的演唱會上，阿信也不忘替ENERGY打廣告，直接在現場唱跳起了〈放手〉。
五月天近日在台中洲際棒球場開唱，其中一支串場影片中，五月天配合主題「回到哪一天」，搭乘「時光機」來到平行時空，假設今天不是五月天的話，各自會是什麼角色，石頭成了指揮家；冠佑、怪獸變成了嘻哈歌手；阿信則是變成了ENERGY的一員，驚喜的是ENERGY在影片中客串，雙方合體演繹ENERGY的經典歌曲〈放手〉，還唱出台詞：「都跟你說了放手。」讓阿信看到後打趣自己：「這個酷，沒想到（我）在另一個世界肢體那麼好。」如今ENERGY終於正式宣布加入相信音樂，讓許多粉絲興奮不已。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁