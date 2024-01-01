TAIWAN CAN HELP！7.6強震襲日本石川 消防署特種搜救隊整裝備援
日本石川縣能登地區今（1）日在當地時間下午4點，發生規模7.6的強震，並發出海嘯警報與避難指示，目前有部分地區傳出有災情，消防署特種搜救隊稍早表示，消防署獲知後，立即指示特種搜救隊隊在最短時間完成救災準備，同時在第一時間已通報國際人道救援第一、二梯次輪值縣市(屏東縣、臺北市)特種搜救隊進行搜救任務準備，同時檢點國內各搜救隊救災量能、持續監控災情。
記者林莞茜／綜合報導
特種搜救隊隊指出，日本當地媒體通報稱，海嘯可能會繼續捲土重來，在最初發出警報近一個小時後，警報仍在繼續播放。日本政府定於當天稍晚舉行記者會，目前尚未立即重大災情。預計高度近 10 英尺(3 m)的海嘯將襲擊新潟和日本西海岸的其他縣。
目前消防署已完成搜救人員160名(含4位醫師、4位護理師、1位結構技師)、搜救犬4隻及各式裝備器材13公噸的國際人道救援準備，再搭配臺灣國內各地的消防特種搜救隊的量能，相信我們隨時可因應國際間各項災難的應變速度，以展現臺灣救災的實力。
特種搜救隊隊也已聯繫外交部有無搜救隊支援需求，目前日方面尚未表達需求，若接獲外交部指示前往救援，隨即連繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，搭乘專機馳援，盡力搶救受困災民。