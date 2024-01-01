▲天冷「2大保暖動作」反傷身！　專家揭危及徵兆

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護心保暖抗低溫 避免NG行為根據國民健康署2017-2020年國民營養健康調查發現，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，自知率為67.9%，表示仍有三成民眾不自知有高血壓，每當氣溫驟降與天氣濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增。因此，除維健康生活習慣，也應避免以下不適當的抗寒取暖行為：
1.喝酒暖身：一般誤認喝酒可暖身，理由是酒精讓皮膚的微血管擴張，因而會有感到暖意的錯覺，但其實體內血液是離開器官後，因酒精作用的緣故，反而造成身體內部的中心體溫下降，尤其在外喝酒宿醉反而會更危險。
2.小心燙傷：長者及嬰幼兒不易用言語表達，或是糖尿病等慢性疾病患者，其末梢神經感覺較為遲緩，甚至是中風患者無力翻身，皆應避免直接接觸或長時間使用電毯、暖爐、暖暖包等。若要使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用，以免忘記造成長時間的低溫燙傷。
身體出現這些症狀 應盡快就醫國民健康署吳昭軍署長提醒，為維持身體的溫度，可運用內層保暖、外層禦寒多層次穿搭，方便隨著氣溫變化來穿脫衣物；有心血管疾病風險的民眾更要小心選擇正確的抗寒方式。
如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作的中風徵兆，應儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60396
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