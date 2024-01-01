五月天垃圾話再現！阿信太暈聽錯詞 突爆料「現場有10粒」
五月天的「#5525 LIVE TOUR 五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會」今（1）日迎來第二場，五月天的垃圾話再現，阿信竟然把冠佑說的「natural high」聽錯，聽成了「奶球」，還脫口回答，「現場有10粒。」
記者吳雨婕／台中報導
唱完〈乾杯〉，五月天向歌迷打招呼，瑪莎提到五月天開唱都沒有在管有沒有燒聲，「我們為了演唱會已經彩排了2天，之前練團了2次。」阿信聽聞隨即指正，「那叫2趟。」其他團員則是七嘴八舌補充，應該要說「2輪」才對，5人忽然討論起「2次」與「2輪」的差別，阿信解釋：「一個晚上2次，跟一個晚上2輪就不一樣啊！」妙語如珠的回答引起全場笑聲。
冠佑則是爆料，昨天演唱會結束後，5人又留下來開會討論開唱內容，結束的時候都快早上了，所以現在大家狀態都有點暈暈的，「會有點natural high。」阿信笑回，因為真的很暈，所以差點把冠佑說的「natural high」聽錯，聽成了「奶球」，「這樣的話台上就有10粒。」
之後他五月天搭著復刻〈恆星的恆心〉MV中的紅色跑車亮相，引起全場一陣驚呼。從主舞台開到延伸舞台，細數出道25年9張專輯，從〈透露〉、〈瘋狂世界〉、〈志明與春嬌〉、〈九號球〉、〈恆星的恆心〉、〈讓我照顧你〉，每一首都足以代表「每個人心中都有一首五月天」，5人的衣服也有眼尖歌迷發現復刻《五月天第一張創作專輯》、《第二人生》、《自傳》以及《人生無限公司》演唱會的造型，感受到五月天滿滿的誠意。
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