周湯豪跨年後台甜摟「神祕女子」！感性喊話撩妹：交給我照顧吧
全能歌手周湯豪昨晚將跨年演出獨家獻給台中水湳中央公園，身為倒數前的壓軸嘉賓，他將表演內容比照小巨蛋級個唱辦理，對歌單、舞台視覺到編舞都親力親為執行，率20名舞者氣勢壓場，一連帶來〈good life〉、〈SNG〉、〈I go〉等7首嗨歌，陪粉絲一起迎接2024，表演結束後還在臉書曬出甜蜜摟著神祕女子的背影，看起來非常幸福，原來身邊的她其實是媽媽比莉，她穿著一身豹紋裝在台下應援，母子相擁一起倒數跨年、欣賞煙火秀，幸福時刻成為後台最美畫面！
記者江芷稜／綜合報導
去年是周湯豪豐收的一年，他幫媽媽比莉做的歌曲〈比莉卡厲害〉，一舉入圍金曲獎最佳單曲的製作人獎與金鐘獎戲劇原創歌曲獎，擔任創意總監、視覺統籌、造型與舞台設計等多職的「REALIVE」巡演，舞台設計也獲得K Design金獎與DFA銀獎國際知名設計獎項的雙料肯定，加上主理品牌「Wish You A Good Life祝你好命」拍攝的30支影片與MV都獲得認可，還有9支代言邀約，吸金功力驚人。
事業上大躍進，是否想好好犒賞自己？周湯豪笑說：「我一直都沒有習慣犒賞自己，是應該要好好思考一下，我很想購入一台車子，但始終不敢買。」比起自己的願望，他更關心身旁的人，在社群分享與團隊的大合照，謙虛表示「又過一年了各位，我是個特別尷尬的人，盡在不言中，今年也交給我照顧吧！2024 Turn起來，Wish you a good life」。
談到2024年的新願望，周湯豪表示：「今年以創意製作人的身份，得了導演獎、設計獎，同時入圍了金鐘、金曲奬，2024希望我的創意公司以及我本人都能夠在創意這部份有更大的動作和好成績，當然我個人的作品也請大家拭目以待。」今年「REALIVE」巡演不停歇，周湯豪希望能從東南亞開始，繼續將魅力拓及海外，讓粉絲感受他不斷進化的時尚美感與創意理念。
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