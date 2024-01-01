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運彩3.0時代／運彩行增加1000家潛藏危機　經銷商退傭亂象須正視

▲第三屆台灣運彩經銷商增加1000家，卻也出現許多店家為了提升業績惡意退水的現象。（圖／示意圖非當事人，取自台灣運彩FB）
▲第三屆台灣運彩經銷商增加1000家，卻也出現許多店家為了提升業績惡意退水的現象。（圖／示意圖非當事人，取自台灣運彩FB）

記者廖聿偉/專題報導

第三屆台灣運彩在2024年第一天正式上路，新的10年將全面開放24小時投注，同時經銷商也從上一屆1600家，大幅增加1000家。台灣運彩總經理林博泰表示，「希望讓台灣運彩能更普及，大街小巷都能購買運彩，提升國內的運動風氣。」

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去年台灣運彩共賣了約593億，差一點連兩年站上600億大關；談到第三屆台灣運彩首年的銷售評估，林博泰保守地說，「希望能守住550億，主要是新的一屆台灣運彩有80%的經銷商是新鮮人，需要時間去適應，同時網路會員轉換也需要時間，所以可能將面臨過渡期。」

今年起台灣運彩經銷商大幅成長至2600家，彼此競爭也更激烈，許多店家都向中華民國運動彩券發展協會反映，「某些經銷商為了提高銷售額，私下退傭金(退水)的問題非常嚴重，如此惡性競爭，恐讓經營更艱辛。」

根據台灣運彩法規，台灣運彩經銷商的傭金為6.25%，也就是每賣出100元，可以賺6.25元，但許多店家會提供1%-3%不等的退傭，且在競爭激烈的熱門地點，此現象更加嚴重，甚至在世足賽期間，有店家退水達4%，等於一張只賺2.25%，利潤嚴重壓縮。

▲台灣運彩經銷商利潤僅6.25%，若任意退傭金，只會讓利潤更加減少。（圖／示意圖非當事人，取自台灣運彩FB）
▲台灣運彩經銷商利潤僅6.25%，若任意退傭金，只會讓利潤更加減少。（圖／示意圖非當事人，取自台灣運彩FB）
若退傭的問題不改變，會導致用心經營的店家無法存活。舉例來說，優質運彩行花了每月10萬的租金找尋人潮眾多的店面，同時聘請分析師在店中解說，可是生意卻被一家較偏僻，店租每月只要3萬，但卻退2%手續費的店家搶走，長期下來只會造成惡性循環。

台灣運彩也一直在設法遏止經銷商退傭的偏風，第三屆運彩也會加強查緝。林博泰強調，「若經銷商被查到退傭，初犯會被停機15天，累犯更會直接被沒收資格，所以店家勿存僥倖的心態。

林博泰表示，其實經營好店面，增加彩迷投注意願才是最重要的部分，客人要的其實不是不多趴數(%)的退傭，而是要從投注中獲利，才能有「買運彩、看比賽、更精彩」的體驗。

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