台南飯店業者齊攻寒假商機 推續住優惠專案 吃牛肉鍋免排隊
迎接龍年到來，台南飯店業者搶攻寒假商機，推出新方案要讓旅人玩得盡興又開懷，尤其是來台南旅遊除了要大啖牛肉湯外，南部冬天溫暖的陽光更是值得多逗留幾天。台南老爺行旅攜手曾獲2022、2023米其林指南入選餐廳「阿裕牛肉涮涮鍋」，推出「台南老爺x阿裕牛肉涮涮鍋 雙饗宴」住房專案，讓旅客爽吃牛肉鍋免排隊。而受親子家庭喜愛的和逸飯店·台南西門館推出「攏來台南住一晚」住房專案，續住第二晚再享房型免費升等、贈送卡通頻道主題明信片及主題燈籠等好康，好禮拿不完。
記者林怡孜/台南報導
台南老爺行旅表示，被譽為來台南必吃的溫體牛名店「阿裕牛肉涮涮鍋」，由於不接受預約只能現場候位，常讓許多遠道而來的旅客敗興而歸。阿裕牛肉的特色除了肉品部位頂級及特熬火鍋湯頭外，還有老師傅對牛肉油花、紋理標準與堅持，一眼精準判斷每塊肉該如何下手切割與烹調，讓肉品發揮其最佳口感。此次與阿裕合作「爺倆頂級雙人套餐」，包括必點牛肉鍋(內含牛腩，牛肉丸）、頂級鮮牛肉2盤、綜合季節蔬菜盤，還有冬天最適合溫補的麻油牛心，以及每頭牛限量銷售的燒烤牛舌與紹興醉牛腱等皆雀屏中選，為了讓饕客對溫體牛美味延續，還能帶走伴手禮(牛肉乾/牛肉條擇一)乙包。旅客只要預訂精緻雙人房，不用現場排隊即可快速享用阿裕牛肉鍋，平日特別加碼升等家庭房型，專案預訂即日起至1月31日止，打造全台最牛一泊二食。
許多旅客寒假會選擇來台南避寒，和逸飯店·台南西門館推出「攏來台南住一晚」住房專案，續住第二晚再享房型免費升等、贈送卡通頻道主題明信片及主題燈籠等好禮，另外春節早鳥住房優惠即日起至1月14日限量開賣，初一至初五預訂「走春樂龍龍」三天兩夜住房專案最低11,920元起，雙人入住每晚最低6,000元有找，專案含早餐及贈送主題燈籠，再享新春好禮「12吋卡通玩偶3件組」、台南傳統點心「椪餅冰淇淋DIY套餐」二選一。1月20日及21日兩天舉辦「年獸來了」活動，透過故事劇場方式，讓大小朋友了解民俗故事的由來，豐富有趣。AMAZZING CLUB會員訂房再享房價5%折扣，另外更與台灣高鐵合作，即日起訂房加購高鐵票享超值優惠7折起，滿足旅人國內旅遊的需求，開心出遊省荷包。