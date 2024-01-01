副手辯論會落幕！游梓翔各以「4字」評論候選人：他獲壓倒性勝利

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游梓翔在觀看完辯論會後，認為這場辯論在「可看性」上果然不輸兩天前的總統辯論，但結果卻很不同。總統辯論三人表現在伯仲之間，但這場副手辯論卻像是三個不同量級選手，被放克在同一個拳擊場上。重量級的辯論好手趙少康，揮灑自如，讓策略保守的蕭美琴變成了輕量級，而螺絲不斷的吳欣盈則像是羽量級。非常明顯，趙少康獲得「壓倒性勝利」。
游梓翔還說，最先登台的蕭美琴原本深受期待，但是表現不如預期。她在策略上過於保守，內容鮮少個人特色，立場上言必稱蔡賴，而且大幅讀稿。這讓她的發言不太能展現自信，且風格偏冷，讀稿還幾度出現卡頓。唯一算得上個人特色的，是她對美台關係的強力辯護，和「理念相近國家」合作不斷在講稿中出現。照本宣科、缺乏記憶點，讓蕭美琴看來更像是蔡賴的發言人。
游梓翔接著說，第二位登台的吳欣盈，依賴講稿的情況更為嚴重，有時甚至拿預備講稿硬湊，出現文不對題。給人的印象是除了在她擅長的財經和數位領域，她的應對能力不足。發言使用刻意設計的國台語夾雜更是敗筆，效果還不如乾脆國英夾雜更為自然。她說希望對手別把她當「空氣」，但其實辯論中她的不流暢的讀稿引發的注意和尷尬，讓人很難忽略，得不斷為她捏把冷汗。
最後登台的的趙少康，游梓翔覺得他有充分展現個人風格，包括提及家中長輩遭遇，駁斥會親中賣台，還在辯論中當場辭去中廣董事長，並宣示未來不領薪水、不住官邸，要將官邸充作社會住宅。他也時而拋出具話題性的政策論述，如戰鬥部隊加薪兩萬，在九二共識上，他提出「點不同的餐也可以有吃飯共識」、不切斷兩岸是台灣的「保命符」等說法都讓人印象深刻。面對對手質疑他說「副總統當總統做」，趙少康的回應也直接明確，說他不過是為選舉全力以赴並做出貢獻，「侯友宜就是老大」。
游梓翔還提到，或許是因為忌憚趙少康的辯才，所以蕭美琴來了一句「這不是戰情室」。但其實脫離講稿答覆問題本來就是參與辯論的基本要求，和是不是「戰情室」並無關聯。
游梓翔認為，最終這場副手辯論呈現的還是這場選戰的基本選擇，認為現狀像蕭美琴說得那樣美好，例如覺得蕭「賴清德不是風險來源」、「台灣不缺電」和「你沒有吃到萊豬」說得對的人，就投綠；認為答案相反，希望綠下台反省的人，則必須從藍白中選擇更有能力達成政黨輪替目標的那一組。
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