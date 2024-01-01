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2024第一天就起飛！3星座財運飆升「一路旺到過年」　招財祕法曝

▲塔羅牌老師艾菲爾點名，有3個星座在元旦過後、農曆年前財運會旺到飆破天際，此外也提供招財秘法，讓2024能夠整年財運滾滾來。（示意圖／記者顏真真攝）
▲塔羅牌老師艾菲爾點名，有3個星座在元旦過後、農曆年前財運會旺到飆破天際，此外也提供招財秘法，讓2024能夠整年財運滾滾來。（示意圖／記者顏真真攝）

記者賴禹妡／綜合報導

今（1/1）日迎來嶄新的2024年，在新的一年中，許多人都期許自己的運勢能夠由黑翻紅、扭轉人生。對此，塔羅牌老師艾菲爾就點名，有3個星座在元旦過後、農曆年前財運會旺到飆破天際，此外也提供招財秘法，讓2024能夠整年財運滾滾來。 

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水瓶座：獨特創新、開拓來源 

農曆年前，水瓶座的財運異常旺盛，你擁有許多獨特而創新的思維，能夠開拓新的收入來源或增加投資回報。 

此外，你將迎來一些有利的機遇，這將展現出你的才華和能力，贏得他人的認可和支持。 你的財富不僅來自物質層面，也涵蓋了精神和智慧的豐富收穫。 在這個時期，抓住機遇，你將能夠實現更多財務上的成功。 

金牛座：擺脫困境、理財觀念 

農曆年前，金牛座的財運相當不錯，你將成功擺脫一些困境和障礙，財務狀況有望顯著改善。 你具備清晰而成熟的理財觀念，善於節省和規劃開支，同時在選擇投資項目時也能夠明智而穩健。 

你的財富累積是來自於堅持和耐心的努力，這將為你帶來長期的穩定收益。 在這個時期，維持對財務計畫的堅持和理性決策，將為你創造更多的經濟成果。 

射手座：口才極佳、拓展人脈 

農曆年前，射手座的財運非常亮眼，你將擁有卓越的口才，善於用言語吸引和說服他人，從而拓展人際關係和合作機會。 

此外，你還將迎來一些出差或旅行的機會，透過接觸不同的文化和市場，拓寬視野、增加知識，為你的財富創造更多可能性。 在這個時期，冒險和學習將成為你財富的來源，敢於嘗試新事物和不斷學習將為你帶來更多的財富機會。 

▲塔羅占星師同時也是專欄作家的小海布魯克透露，金虎年財運最旺TOP3 : 雙魚座、獅子座、處女座；小心漏財TOP3 : 巨蟹座、天蠍座、牡羊座。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
▲農曆年前，射手座的財運非常亮眼，有望利用言語拓展人際關係和合作機會。（示意圖／NOWnews資料照）
【正財位祕法】 

1. 在正北方擺放一個金色的錢幣，代表吸引金錢的能量。錢幣可以是硬幣、紙幣或金條，最好是真金或鍍金的。 

2. 在正北方放置一盆綠色的植物，代表生長和繁榮的象徵。植物可以是任何類型，但最好是常青的，如竹子、發財樹或蘆葦。 

3. 在正北方掛上一個水晶球，代表清潔和增強財運的能量。水晶球可以是任何顏色，但最好是透明的，如白水晶、紫水晶或玻璃球。 

4. 在正北方點燃一支香，代表祈求和感恩的心態。香可以是任何香味，但最好是淡雅的，如檀香、茉莉或薰衣草。 

5. 在正北方放置一個風鈴，代表吹走負面的能量和吸引好運的聲音。風鈴可以是任何材質，但最好是金屬的，如銅、銀或鐵。 

【偏財位祕法】

1. 在東北方擺放一個紅色的錢包，代表招來意外之財和增加消費能力。錢包可以是任何款式，但最好是新的，裡面要放一些錢。 

2. 在東北方放置一個紫色的燈具，代表照亮和提升偏財運的光芒。燈具可以是任何形狀，但最好是圓形的，如燈泡、燈籠或蠟燭。 

3. 在東北方掛上一個魚形的掛飾，代表豐收和富足的寓意。 掛飾可以是任何大小，但最好是活潑的，如金魚、鯉魚或海豚。 

4. 在東北方散佈一些五彩的花瓣，代表美好和多彩的生活。 花瓣可以是任何類型，但最好是鮮豔的，如玫瑰、菊花或牡丹。 

5. 在東北方放置一個笑臉的物品，代表開心和幸運的心情。 物品可以是任何種類，但最好是可愛的，如毛絨玩具、氣球或糖果。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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