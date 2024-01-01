日本7.6強震引海嘯！0.4公尺巨浪猛灌河川 海水衝擊汽車畫面曝光
日本石川縣能登地區今（1）日在當地時間下午4時續發生兩起地震，最大為規模7.6強震，日本氣象廳也針對石川、富山、新潟縣等沿海地區發布海嘯相關警報，新潟縣目前記錄到的海浪高度最高為40公分。而新潟縣上越市某處監視器於傍晚錄下海嘯衝擊陸地的瞬間，海水猛灌河川的畫面也隨之曝光，上越市政府已緊急將附近居民近疏散。
記者賴禹妡／綜合報導
日本氣象廳稍早通報，石川縣能登於當地時間1日下午4時6分發生地震，震央位於能登地區，規模為5.7，接著下午4時10分又發生規模7.6地震，屬於淺層地震，最大震度7級；當局發布海嘯警報，包含富山縣、石川縣慎防3公尺以上，最高5公尺大浪，但晚間8時30分已將能登地區的「大海嘯警報」，降級為1公尺到3公尺間的「海嘯警報」。
而根據《日本放送協會》報導，地震發生後，海嘯於下午4時30分至5時許陸續抵達石川、富山、新潟及福井北部沿岸地區。實際觀測海嘯情形，石川縣輪島港達到1.2公尺高、富山縣富山為0.8公尺，新潟柏崎市則是0.4公尺。
新潟上越市海岸一處監視器於下午4時30分拍到海嘯進入河道、襲擊陸地的驚悚瞬間，只見影片中，當時一輛汽車正在通過橋樑，下一秒海嘯隨即沖上陸地，海水立刻衝撞到汽車，所幸最後汽車安全駛離，畫面曝光令人震撼。此外，新潟縣多處河川於傍晚開始有海水猛灌河川，目前當地記錄到的最高海浪高度為40公分，上越市政府也已緊急將附近居民近疏散。