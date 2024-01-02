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輕軌成圓夢想實現　李昆澤：持續推動黃線完工、紫線落實

▲高雄市輕軌於今天正式試營運啟航，總統蔡英文、監察院長陳菊、立委李昆澤與多位立委、市長陳其邁、議長康裕成等人，至輕軌科工館站(C30)參加輕軌成圓通車典禮。（圖／立委李昆澤競辦提供）
▲高雄市輕軌於今天正式試營運啟航，總統蔡英文、監察院長陳菊、立委李昆澤與多位立委、市長陳其邁、議長康裕成等人，至輕軌科工館站(C30)參加輕軌成圓通車典禮。（圖／立委李昆澤競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市輕軌元旦正式試營運啟航，環狀輕軌正式成圓完工通車。立委李昆澤表示，在他擔任立委期間，成功爭取中央協助輕軌經費211億、高雄鐵路地下化998億、捷運黃線1442億以及捷運紫線的可行性評估2000萬。

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▲包括市長陳其邁、議長康裕成均肯定李昆澤在立院長期爭取預算，完成鐵路地下化，完成輕軌。（圖／立委李昆澤競辦提供）
▲包括市長陳其邁、議長康裕成均肯定李昆澤在立院長期爭取預算，完成鐵路地下化，完成輕軌。（圖／立委李昆澤競辦提供）
期間，輕軌成圓啟動、黃線動工、紫線可行性評估、臺鐵捷運化以及既有的紅線，整個三民區將會有5條捷運路線，成為捷運路網最密，交通便利的宜居好所在，高雄捷運路網，是高雄的夢，輕軌成圓是第一步，李昆澤也強調，他會持續努力，打造更便捷的捷運路網。

高雄市輕軌也於今天正式試營運啟航，環狀輕軌正式成圓完工通車，總統蔡英文、監察院長陳菊、立法委員李昆澤與多位立委、高雄市長陳其邁、高雄市議長康裕成等人，至輕軌科工館站(C30)參加輕軌成圓通車典禮，並試乘科工館站至高雄高工站。

李昆澤表示，高雄輕軌成圓是所有高雄市民長期的期望，從前市長陳菊辛苦打下基礎、到現任陳其邁市長辛苦完成，爭取211億的預算讓輕軌成圓，是高雄運輸路網成形的重要一步，將會串連捷運紅線、鐵路地下化車站，未來也會與爭取1442億預算土建軌道工程動工的捷運黃線，以及爭取到可行性評估2000萬預算的紫線，串聯成完善的大三民路網，讓所有市民頭家能有更安全便捷的交通。

李昆澤表示，目前，規劃紫線從高醫(三民)、文藻大學、沿途經過左楠、橋頭、燕巢等地，全長約36公里，連通紅線、黃線、輕軌以及高雄鐵路地下化車站，他會積極向行政院、國發會、交通部爭取推動相關計畫，希望能夠在六月完成可行性評估，讓高雄市民有更安全便捷的軌道運輸系統。

市長陳其邁說，感謝立法委員在中央的支持，尤其是李昆澤委員，長期在交通委員會，幫高雄看緊預算。高雄市議長康裕成表示，感謝李昆澤等委員，在中央大力爭取預算，完成鐵路地下化，完成輕軌。

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