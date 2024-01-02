輕軌成圓夢想實現　李昆澤：持續推動黃線完工、紫線落實

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高雄市輕軌也於今天正式試營運啟航，環狀輕軌正式成圓完工通車，總統蔡英文、監察院長陳菊、立法委員李昆澤與多位立委、高雄市長陳其邁、高雄市議長康裕成等人，至輕軌科工館站(C30)參加輕軌成圓通車典禮，並試乘科工館站至高雄高工站。
李昆澤表示，高雄輕軌成圓是所有高雄市民長期的期望，從前市長陳菊辛苦打下基礎、到現任陳其邁市長辛苦完成，爭取211億的預算讓輕軌成圓，是高雄運輸路網成形的重要一步，將會串連捷運紅線、鐵路地下化車站，未來也會與爭取1442億預算土建軌道工程動工的捷運黃線，以及爭取到可行性評估2000萬預算的紫線，串聯成完善的大三民路網，讓所有市民頭家能有更安全便捷的交通。
李昆澤表示，目前，規劃紫線從高醫(三民)、文藻大學、沿途經過左楠、橋頭、燕巢等地，全長約36公里，連通紅線、黃線、輕軌以及高雄鐵路地下化車站，他會積極向行政院、國發會、交通部爭取推動相關計畫，希望能夠在六月完成可行性評估，讓高雄市民有更安全便捷的軌道運輸系統。
市長陳其邁說，感謝立法委員在中央的支持，尤其是李昆澤委員，長期在交通委員會，幫高雄看緊預算。高雄市議長康裕成表示，感謝李昆澤等委員，在中央大力爭取預算，完成鐵路地下化，完成輕軌。