NBA／湖人想要Murray、卻可能被尼克給搶走　美媒：對方資產豐厚

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湖人之前傳出對公牛後衛Zach LaVine感興趣，但這位28歲的得分好手，目前還在傷兵名單中，一月中旬才有可能回歸，屆時才能明白他現在的狀態為何。而Murray則可能變成該隊補強的新目標。
「Murray未來還有4年1.2億美元的新合同，這將給Anthony Davis和LeBron James未來更多的穩定性。當然湖人得放棄多個首輪選秀權，甚至還需要幾個首輪選秀交換權。」Charania表示，湖人渴望透過交易得到又一位明星球員，為此他們可能必須將Austin Reaves等好手放進包裹之中。
「如果湖人做出交易，他們將需要重組輪換陣容。他們上賽季打入西部決賽，Darvin Ham教練現在也迫切渴望找到輪換答案，也許到時候Reaves等人將成為可被交易的。」 Shams Charania如此說道。
湖人這一季對於可能的交易方案都持觀望態度，並未真的出手，老鷹隊並沒有公開表使要出售Murray，但這似乎是很有可能的，《紐約時報》記者Ian Begley最近在報導中指出，老鷹球團「本季已經開始接受交易報價」。
不過Murray在市場上也頗為搶手，HoopsHype指出剛剛交易來OG Anunoby的尼克隊，在之前就鎖定了前者。雖然失去Immanuel Quickley會減少他們的交易籌碼，但紐約仍然擁有大量資產，可以用來實現Dejounte Murray的交易。
「具體來說，尼克隊擁有Evan Fournier年薪為1880萬美元的合約，這能用來匹配Murray的合約。此外，尼克還有大量的未來首輪選秀權可以給老鷹。到2030年，他們除了擁有自己的首輪選秀權之外，還有來自獨行俠的受保護選秀權，底特律活塞隊和華盛頓巫師隊的首輪選秀權。」
Murray本季為老鷹共出賽29場，場均出賽34.3分鐘，可得20.3分4.4籃板5.4助攻1.55抄截。相比LaVine，進過防守陣容的Murray的防守能力更強，若他取代Reaves，球隊擔心的決勝陣容後場防守問題，有望獲得解決。