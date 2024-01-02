日本7.6強震至少6死！北陸列車暫停服務 逾1400人被迫車內過夜
日本石川縣能登1日下午4時左右，發生芮氏規模7.6的淺層強烈地震，最大震度達7級，日本氣象廳針對能登半島沿海縣市發布「大海嘯警報」，而且不排除未來2至3天仍有強震再發生的可能。截至發稿時間為止，已知有6人因此死亡，日本自衛隊派遣1000人前往當地救災，另有8500人待命，總務省消防廳亦出動約1700名消防員赴石川縣。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合日媒報導，地震已造成石川縣6人死亡，並在新潟縣、福井縣、富山縣、岐阜縣等地造成多人受傷、建築物倒塌，並有多位民眾受困。輪島市已收到超過50起房屋倒塌的通報，陸續有骨折、割傷、瘀傷的民眾被送往醫院。
由於地震後持續停水，災區醫院無法進行手術等部分運作，已請求政府派出運水車支援，有當地醫院的負責人表示，一些醫療設備在地震中壞了，無法使用。
此外，強震導致北陸新幹線、長野車站與金澤車站之間長時間停駛，狀況預計會維持到2日中午。行駛金澤及名古屋、大阪之間的特急列車，1日也中途停駛；富山車站與金澤車站之間，至少4列列車、逾1400名旅客被迫留在車廂內過夜。
車上有電力和暖氣供應，JR鐵路公司派人前往現場派發食物，包含水、麵包和飯糰，但有車內乘客透露，每次餘震發生或地震警報又響起時，孩子們就會開始哭泣，大人也睡不好覺，一直擔心接下來會發生什麼事。
據傳有2名乘客發燒，但無其他嚴重症狀。在地震發生11小時後，該4班列車終於在2日凌晨重新啟動，分別開往富山站和金澤站，不少乘客下車時都顯得疲憊不堪，聲稱坐太久腰痛，還有人前往櫃台查詢後續發車情況，擔心無法前往原目的地。