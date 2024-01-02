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開工咖啡！7-11特大美式27元、拿鐵買2送1　寄杯買7送7「限今天」

▲開工首日先來杯咖啡提提神，7-11門市有咖啡買2送2，APP寄杯美式買7送7剩最後一天外，還有卡布奇諾寄杯6杯230元，平均39元。（圖／7-11提供）
▲開工首日先來杯咖啡提提神，7-11門市有咖啡買2送2，APP寄杯美式買7送7剩最後一天外，還有卡布奇諾寄杯6杯230元，平均39元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

元旦連假結束了！開工首日先來杯咖啡提提神，7-11門市有咖啡買2送2，APP寄杯美式買7送7剩最後一天外，還有卡布奇諾寄杯6杯230元，平均39元，更首次推出霜淇淋+咖啡組合，2杯美式加2支霜淇淋130元，平均每組65元，霜淇淋原價49元，相當於再加16元即可喝美式；OK超商開工日限定，莊園級美式／拿鐵及大杯濃厚莊園級美式／拿鐵，同品項買一送一。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至1月3日（OPEN POINT會員限定）

◾特大杯美式買2送2，5折，原價60元、特價30元

◾特大杯拿鐵買2送1，67折，原價每杯70元、特價47元

◾熱咖啡珍珠歐蕾買2送2，原價每杯75元、特價35元

◾香鑽水果茶買2送2，每杯70元、特價35元

可搭配買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元另有禮物4選1（舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串3入）。

▲7-11元旦限時滿222元折22元，滿999元加送好禮4選1。（圖／業者提供）
▲7-11開工日限時滿222元折22元，滿999元加送好禮4選1。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至1月2日
◾濃萃美式買7送7，5折（原價50元、特價25元）

◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）

◾西西里風系列買4送3，5.7折（原價80元、特價46元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，5.7折（原價60元、特價34元）

◾香鑽水果茶買4送3，5.7折（原價70元、特價40元）

◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）

◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）

◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）

◾精品小農水果冰磚買1送1，5折（原價120元、特價60元）

◾精品冰燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）

▲7-11跨年咖啡優惠限時開跑。（圖／業者提供）
▲7-11寄杯美式買7送7剩最後一天。（圖／業者提供）

📍APP｜1月2日至1月7日
◾大杯卡布奇諾6杯230元，7折（原價55元、特價38元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）

◾熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾6杯230元，7折（原價55元、特價38元）

◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵6杯340元，7.1折（原價80元、特價57元）

◾冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶6杯275元，7.1折（原價65元、特價46元）

▲7-11在1月2日推出線上寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11在1月2日開工推出線上寄杯優惠。（圖／業者提供）
◾大杯美式2杯＋霜淇淋2支130元，6.9折（每組原價94元、特價65元）

◾大杯拿鐵2杯＋霜淇淋2支150元，7.2折（每組原價104元、特價75元）

◾四季春青茶／英式紅茶2杯+霜淇淋2支120元，7.1折（每組原價84元、特價60元）

◾冰可可2杯＋霜淇淋2支210元，7.1折（每組原價148元、特價105元）
 

▲7-11在1月2日推出「咖啡＋霜淇淋」組合優惠。（圖／業者提供）
▲7-11在開工日1月2日推出「咖啡＋霜淇淋」組合優惠。（圖／業者提供）
🟡OKmart
📍門市｜1月2日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）

◾大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）

◾大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

📍APP｜1月2日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）


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