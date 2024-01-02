MLB／Franco現身多明尼加應訊遭逮捕 因涉嫌未成年發生性關係
MLB坦帕灣光芒隊22歲游擊手Wander Franco因涉嫌與未成年少女性交遭調查，日前收到傳票但並未出庭應訊，今（2）日在律師陪同下現身多明尼加檢察官辦公室，在問訊之後立即遭到逮捕。
記者路皓惟/綜合報導
根據當地媒體報導，Franco在兩名律師的陪同下出現在檢察官面前，問訊時間持續了將近3個小時。最初Franco被要求在美國時間12月28日接受檢察官Olga Diná Llaverías的審訊，但他並未現身，日前檢察官與警方也曾到Franco的住處，但並未找到人。
由於此案件涉及未成年人，當局對案件信息透露甚少。根據多明尼加共和國的法律，Franco必須在24小時內被帶到法官面前，而他的美國律師Jay Reisinger拒絕為案件發表任何評論。
Franco於8月被大聯盟家庭暴力、性侵和虐待兒童政策，被處於行政休假；在行政休假期間，他照領薪水，目前大聯盟調查結果暫無時間表。
Franco本季在大聯盟112場出賽，敲出124安、打擊率.281的成績。Franco在小聯盟時就是超級大物，曾兩度入選百大新秀第一名，並在上大聯盟第一年後，與光芒簽下一份11年總值1.82億美元延長合約。
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