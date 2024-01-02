1300家房地產公司倒閉！越南房市泡沫化 專家揭2023年慘況
迎來2024年，越南房地產業公司期盼景氣能復甦，因為過去一年面臨非常艱難的困境。2023年越南總計有1300家房企破產，比2022年增加8%，平均每月有108家相關企業關門大吉。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，越南國家統計總局（General Statistics Office）數據顯示，2023年歇業的房地產公司數量較2022年增加21%，正在進行歇業相關手續並等待清算的公司則激增29%，即使有政府的援助，低迷的窘境持續至今。
根據統計，平均大約每月有1萬4400家公司撤離房地產市場。除此之外，2023年平均每月有107家企業破產，而新成立企業數量比去年下降了45%。
越南房地產市場自2022年以來一直陷入困境，即使有政府的援助，這種情況也持續至今。專家表示，其中存在法律、土地移交、定價和資本等方面的問題。
越南建設部統計數據顯示，該部旗下多家公司，包括HUD、Coma和Vicem，總收入較2022年下降16%，利潤較前一年度暴跌66%至1.38兆越南盾（約台幣17.5億）。
越南房地產市場分析師指出，2024年越南房市仍將面臨供應過剩的危機，不過2025年生效的房地產法律修正案或許能協助企業迎來轉機。