44%勞工有選前焦慮症！選後失落感接棒 患得患失小心「雙輸」
2024年總統與立委大選進入倒數階段、多項民調也已經正式封關，許多民眾都關心到底哪位候選人能夠成為最後的贏家，但有時候在意過頭，小心引發「副作用」。yes123求職網「勞資雙方看大選調查」發現。43.6%的民眾曾經有過選前的焦慮感，選後也有45.6%提到、曾在選後出現「失落感」。
記者林志怡／台北報導
yes123求職網調查指出，因為選舉關係，就有四成四（43.6%）的人坦言，曾經有過「選前」出現「焦慮感」的情況；同時曾因選舉結果不如預期，合計共有45.6%表示，選後曾經出現過「失落感」，而且又分成：37.4%自認「無影響生活規律」；少數8.2%自認「有影響生活規律」。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然企業主部份，對於員工在辦公室內談論政治，明文規定限制不行的，仍然屬於少數，大多數採取「睜一隻眼，閉一隻眼」的態度，不過仍要求不能耽誤到工作進度。
因此楊宗斌建議，上班族能適度關注選情與政見，也尊重別人發表意見，當然有助於民主素養的提升，只是若導致同事間起紛爭，或者在選前或選後，引發「患得患失」狀況，影響生活作息和職場氣氛，最終恐怕造成雙輸局面。