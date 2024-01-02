台灣最強平價牛排不是孫東寶！老饕全改吃「這間」：250元飽到吐

趙少康因父母肺癌病逝承諾當選「重視空污」　國健署：空污非唯一風險因子

▲趙少康因父母肺癌病逝承諾當選「重視空污」　國健署：空污非唯一風險因子
▲趙少康因父母肺癌病逝承諾當選「重視空污」　國健署：空污非唯一風險因子

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】2024總統大選副總統政見發表會於2023年12月22日登場，在提及空氣污染、能源政策時，國民黨候選人趙少康提到自己的父母都因肺腺癌過世，因此會更加重視空污及能源問題。不過，國健署對此表示，肺腺癌的成因多元，空氣污染並非唯一的風險因子。

我是廣告 請繼續往下閱讀

肺癌危險因子有「這些」　空污只是其一

肺腺癌都跟空氣污染有關嗎？國健署說明，關於112年12月22日副總統政見發表會，候選人提及肺腺癌都跟空氣污染有關一事，其實空氣污染並非唯一風險因子，之前世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）指出，與肺癌有關的風險因子包括：

  • 吸菸及二手菸（最主要，占70-80%）
  • 肺癌家族史等遺傳因素
  • 室內、外空氣污染（包括PM 2.5 、炒菜油煙、燃燒煤、柴油、木材、木炭等）
  • 肺部慢性發炎疾病史（如：慢性阻塞性肺病、肺結核等）
  • 輻射物質（如：氡氣）
  • 長期於工作場所中暴露於砷、鎘等重金屬，以及石綿等纖維狀矽酸鹽等。

肺癌死亡下降、空品改善　國健署：防治策略已奏效

根據110年癌症登記資料顯示，早期肺癌（0-1期）比例增為35.4%，5年存活率增為40.1%，我國整體肺癌標準化死亡率自100年每十萬人26人下降至111年每十萬人21.8人，降幅達16.2%。

另外，根據環保署111年空氣品質監測年報顯示，國內空氣品質近年持續改善，以細懸浮微粒（PM 2.5）濃度為例，全國年平均值由105年20.6μg/m3、降低至111年13.1μg/m3。

國健署表示，由此可見近年來透過跨部會合作執行空污危害與健康防護之防制計畫，整體防治策略已逐漸奏效，而為了為強化民眾肺癌識能，國健署也積極宣導民眾對肺癌風險因子之預防措施。

針對肺癌亦有LDCT篩檢　將依實證結果研議擴大

目前，衛福部也提供下列高風險族群2年1次LDCT肺癌篩檢服務：

  1. 具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。
  2. 重度吸菸者：50至74歲且吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。
國健署提到，考量現階段國內外研究中，對於其他肺癌風險因子者（空氣污染、油煙、職業暴露、肺病相關疾病史）提供服務型LDCT肺癌篩檢，尚無具成效之實證，因此將會進行肺癌風險因子相關研究，後續會依據國際及本土研究結果之實證結果作為下一階段補助計畫研議參考。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60391

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

不是五十肩！女肩痛側睡壓到痛醒　「肩夾擠症候群」這動作超卡

天冷「2大保暖動作」反傷身！　專家揭危及徵兆

她尿液混濁不清！元凶竟是腎結石　新手術碎石超威2天出院

頭暈吃不下臉色發白！專家教4招救貧血　想補鐵忌喝「3種飲品」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選