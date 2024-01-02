▲趙少康因父母肺癌病逝承諾當選「重視空污」　國健署：空污非唯一風險因子

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肺癌危險因子有「這些」 空污只是其一肺腺癌都跟空氣污染有關嗎？國健署說明，關於112年12月22日副總統政見發表會，候選人提及肺腺癌都跟空氣污染有關一事，其實空氣污染並非唯一風險因子，之前世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）指出，與肺癌有關的風險因子包括：
- 吸菸及二手菸（最主要，占70-80%）
- 肺癌家族史等遺傳因素
- 室內、外空氣污染（包括PM 2.5 、炒菜油煙、燃燒煤、柴油、木材、木炭等）
- 肺部慢性發炎疾病史（如：慢性阻塞性肺病、肺結核等）
- 輻射物質（如：氡氣）
- 長期於工作場所中暴露於砷、鎘等重金屬，以及石綿等纖維狀矽酸鹽等。
肺癌死亡下降、空品改善 國健署：防治策略已奏效根據110年癌症登記資料顯示，早期肺癌（0-1期）比例增為35.4%，5年存活率增為40.1%，我國整體肺癌標準化死亡率自100年每十萬人26人下降至111年每十萬人21.8人，降幅達16.2%。
另外，根據環保署111年空氣品質監測年報顯示，國內空氣品質近年持續改善，以細懸浮微粒（PM 2.5）濃度為例，全國年平均值由105年20.6μg/m3、降低至111年13.1μg/m3。
國健署表示，由此可見近年來透過跨部會合作執行空污危害與健康防護之防制計畫，整體防治策略已逐漸奏效，而為了為強化民眾肺癌識能，國健署也積極宣導民眾對肺癌風險因子之預防措施。
針對肺癌亦有LDCT篩檢 將依實證結果研議擴大目前，衛福部也提供下列高風險族群2年1次LDCT肺癌篩檢服務：
- 具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。
- 重度吸菸者：50至74歲且吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60391
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