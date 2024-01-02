2成1企業不准員工談論選舉！3成3曾因政治立場不同、與同事吵架
總統與立委選舉進入倒數階段，上班族的政治參與度有多高？曾經因為關心選情影響工作？下班後會參加造勢活動？對此，人力銀行特地進行「勞資雙方看大選調查」，今（2）日公布結果，42.9%的上班族自認，對於選舉議題「算是熱衷」，32.7%曾因政治立場不同，與同事起爭執，因此有20.7%的企業規定上班時間「不可以談論政治議題」。
記者李琦瑋／台北報導
yes123求職網調查發現，42.9%的上班族自認，對於選舉議題「算是熱衷」；這其中更有36.7%坦言，曾經因為「關注選情」而影響到工作進度。
對於這些熱衷大選話題的上班族，有32.7%透露，曾因「政治事件」看法不同，與同事、上司爭執過；以及有34.2%表示，曾經為了特定候選人，向辦公室同仁拉票過。
至於企業方面的態度，調查顯示，對於上班時間「談論政治議題」這件事，有20.7%的公司指出，「完全不可以談論」，其中13.1%屬於「沒有明文規定」，7.6%屬於「有明文規定」。
其餘79.3%的公司，屬於「沒有特別限制，不影響工作進度、企業形象即可」。
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