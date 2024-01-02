航海王飆風再起！馬士基停航紅海48小時 貨櫃三雄股價暴漲超過6%
台股去（2023）年封關日收紅，終場寫下年度收盤新高價17930點，距離「萬八」僅一步之遙。台股今（2）日早盤漲逾20點，最高漲至17956點。紅海30日爆發死亡衝突，馬士基宣布停航紅海48小時，貨櫃三雄全力衝刺，早盤暴漲6%以上。
記者鄭妤安／台北報導
台股去年12月29日封關，盤中創今年高點17945點，終場上漲20點，寫下年度收盤新高價17930點，漲幅0.11%，距離萬八只差臨門一腳。加權指數今日以17939點開出，早盤漲逾20點，最高漲至17956點，隨後翻黑，指數跌逾60點；晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤一度下跌3元至590元，跌幅約0.2％。
紅海危機持續，馬士基（Maersk）上週宣布返航紅海，怎料才剛復航，30日晚間貨輪遭飛彈擊中，爆發死亡衝突，決定再度暫停紅海航線48小時，貨櫃輪復航紅海前景生變，貨櫃三雄全力衝刺，股價漲逾半根。
長榮盤中觸及155元，一度上漲近7%；陽明漲逾6%，漲至55.2元，成交量超過5.89萬張。萬海早盤觸及58.6元，漲幅約4.7%。其他運輸族群也同步齊揚，台驊投控、中櫃上漲3至5%。