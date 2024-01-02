棒球／張誌家曾創日職三振紀錄！最紅時連松坂大輔都來參加他婚禮

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張誌家在2002年加盟西武獅隊、以簽約金一億兩千萬日幣創下台灣球員旅日打職棒最高紀錄。他在日職第一年7月21日對近鐵隊之戰到8月12日對羅德隊之戰中打破日職阪神虎名將江夏豐所保持的連續局數奪三振紀錄、以連續28局奪三振成為「日本職棒連續局數奪三振」的紀錄保持人。（之後才被打破）
而他過去跟許銘傑等台灣球員，成為日本職棒西武隊不可或缺的外援戰力，兩人穩定出賽，還幫西武打進季後賽，受到球迷歡迎，而他的背號「99」也象徵他的潛力無限。
張誌家的豪氣，在球場上一覽無遺，三振對手會霸氣吶喊拉弓，並且還會跟隊友打氣，十分激情。
張誌家在2003年跟妻子尹明生結婚，席開60桌，日本西武獅隊包括監督伊東勤，西武隊的球探楠城徹，以及王牌投手「平成怪物」松坂大輔都到場，地點在通豪大飯店，是最風光的事。
張誌家當然也曾多次在國際賽證明自己，不管是8搶3牽制韓國的跑者金周燦出局，或是讓對手抗議他投球時有項鍊，讓張誌家霸氣飆出三振，再到2001年世界盃，他完封日本隊，都是十分經典的戰役，尤其亞錦賽、雅典奧運他也都有打，表現出色。
不過張誌家在假球案爆發後，人氣直落，並且還到鐵板燒店當學徒，之後較少出現在螢光幕前，只有轉任高爾夫教練，近年來在大陸發展，因為心肌梗塞過世，享年43歲。
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