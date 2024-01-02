樂桃航空促銷今晚20:00開搶！單程僅2750元起 飛東京、大阪皆有
樂桃航空今（2）日晚上20:00開始～01月04日23:59將有促銷機票，活動僅3天，針對2024年4月9日～6月28日，台北飛往大阪（關西）、台北飛往東京（羽田），將有單程最低2750元起的優惠，且此次優惠活動不加收燃油附加費。
記者葉盛耀/綜合報導
2024年新年度才第二天，樂桃航空就宣布推出NEW YEAR SALE活動，今( 2 )日晚間20：00～01月04日23:59將有新一波促銷。台北（桃園）飛往東京（羽田）將有單程未稅2960元起的優惠。台北飛往大阪（關西）、台北飛往東京（羽田），則將有單程未稅2750元起的優惠。兩航線可預訂出發日期皆為2024年4月9日～6月28日，但是4月26日～5月6日、6月7日～6月11日不適用。
提醒以上皆為單程未稅價，且此次優惠活動不加收燃油附加費，另外需注意的是，樂桃航空從羽田機場飛回桃園的時間帶為凌晨5點，沒搭過紅眼班機的旅客要詳加考慮。
另外，星宇航空日前也宣布從台中起飛的航線，明年3月31日將正式開航台中-澳門航線，提供每週8班次往返，並規劃未來將開航峴港定期航班及高松包機航線。除此之外，星宇航空目前也已開賣日本的第9個航點：台北-函館，規劃明年2月1日啟航。