斗內正妹直播主「視訊裸聊」！嘉義男偷拍PO網挨告 遭判刑2月
去年7月間，嘉義一名陳姓男子，於直播平台上「斗內」一名正妹直播主，並要求1對1在聊天室內「視訊裸聊」，未料陳男卻趁機偷錄下過程，甚至將影片PO到公開網站，供其他網友觀看，女直播者知悉後，氣得一狀告上法院，案經嘉義地院審理，依妨害秘密罪判處陳男2月有期徒刑，可易科罰金。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，陳男於去年7月14日晚間，透過「LIVE173」影音視訊平台，「斗內」34歲的美女直播主，並要求1對1在聊天室內「視訊裸聊」，陳男卻趁機偷錄下過程，並將影片PO到色情網站，供其他網友觀看，女直播主得知被偷拍後，隨即報警提告。
案經嘉義地院審理，認為陳男未取得女方同意，錄下女方非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害其人格隱私權，審酌陳男坦承犯行，但未與女方達成調解共識，因此依妨害秘密罪處2月有期徒刑，可易科罰金。
※【NOWnews 今日新聞
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