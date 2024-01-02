日本能登半島7.6強震！免費網路「00000JAPAN」無密碼Wi-Fi可使用
日本石川縣能登半島昨（1）日遇7.6強震！已開放啟用免費網路「00000JAPAN」無密碼Wi-Fi，供石川縣、新潟縣、富山縣、福井縣共4縣民眾使用，記取311教訓而開發的災害免費無線網路。
記者蕭涵云/綜合報導
無線Wi-Fi網路「00000JAPAN」，是一組可免費使用、且無需密碼的公用網路SSID（Service Set IDentifier），根據2011年日本311東日本大地震經驗獲得的教訓，而有了設置免費網路「00000JAPAN」之靈感，以作為發生災難時、為有需求的民眾提供通訊方式。
該免費網路由行動營運商和地方政府組成的無線區域網路業務，於重大災難發生時開啟。事實上，在2016年4月發生熊本地震時，便已首次啟用於商業環境，任何擁有 Wi-Fi 相容智慧型手機或平板電腦的人都可以免費使用。
目前由於日本石川縣能登半島7.6強震，NTT Docomo和軟銀當天即宣布，已開放「00000JAPAN」供石川縣、新潟縣、富山縣、福井縣共4縣民眾使用。
不過官方提醒，「00000JAPAN」的使用僅限於在緊急情況下確認安全、收集資訊等最低限度的用途。但由於沒有加密或驗證，若是不可避免地需要用於輸入ID和密碼等個人資訊、金融服務等其他目的時，仍建議需採取HTTPS、VPN等安全保障應用程序，否則通訊內容將有被攔截收集與盜用的風險。