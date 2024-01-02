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2成4上班族面試被問黨派傾向！雇主給不同待遇　2成6曾參與造勢

▲人力銀行今（2）日指出，2成4上班族面試曾被問黨派傾向，雇主給予不同待遇。（示意圖／Pexels）
▲人力銀行今（2）日指出，2成4上班族面試曾被問黨派傾向，雇主給予不同待遇。（示意圖／Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

總統與立委選舉進入倒數階段，上班族的政治參與度有多高？下班後會參加造勢活動？對此，人力銀行特地進行「勞資雙方看大選調查」，結果在今（2）日出爐，23.7%上班族指出，求職面試時，曾被探詢過「政治立場」或「黨派支持傾向」；13.7%透露，曾遇過雇主因政黨的偏好或偏見，而給予求職者或員工不同的待遇。

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yes123求職網調查發現，42.9%的上班族自認，對於選舉議題「算是熱衷」，不論熱衷選舉與否，有21.4%的上班族表示，曾在職場上，向同事、上司透露過自己的政治立場；反之，有52.8%坦言，曾在職場上，遇過向自己透露政治立場的同事、上司。

回顧在求職、面試時，有23.7%上班族指出，曾被探詢過「政治立場」或「黨派支持傾向」；也有13.7%透露，曾遇過雇主因政黨的偏好或偏見，而給予求職者或員工不同的待遇；同時有39.8%的人，覺得目前任職企業，雇主本身有特定政治立場傾向。

至於下班之後的「政治參與度」又是如何呢？根據yes123求職網調查發現，有25.7%的上班族表示，曾經「親身參與過」選舉造勢活動或政治性遊行；甚至還有超過半數、57.9%的人透露，會去關注「自己選區內」候選人的政見。

合計有50.7%的上班族透露，曾經接受過與選舉相關的「民意調查」，其中有38.6%屬於「誠實回答」，不過也有12.1%「沒有誠實回答」。

在工作權益部分，yes123求職網發言人楊宗斌提醒勞工、雇主，根據《就業服務法》第5條第1項規定，保障就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，其中一項就是「不得以黨派為由」予以歧視；對於違反法規的公司，將處新台幣30萬元以上，150萬元以下罰鍰。

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