批賴清德「中華民國災難說」失言！柯文哲酸：沒set好不會講

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吳欣盈則否認在辯論會中答非所問，她有問趙少康與蕭美琴退休金的問題，當時趙、蕭卻回答長照與托幼，「大家可實質上知道誰有在做功課」。趙少康說要把副總統官邸捐出來當社會住宅，她就覺得不實在，因為台北有7所學校、100多公頃的地可以蓋社宅，柯文哲在當台北長時蓋社宅第一名，而且從網路評語，他們的辯論絕對是「number1」（第一名）。
對此，柯文哲補充表示，政見的辯論會，最重要是每個人問什麼、答什麼，按照規則，以總統辯論為例，賴清德是多講多錯，「我問的他全部都講錯，後來發現不是我失言多，是賴清德話講太少，因為他很少講話，沒有set好，不會講」，柯文哲狠酸「果然出錯率比我還高，而且都是重要事件出錯」。柯文哲也酸國民黨總統候選人侯友宜更厲害，「我問的他通通不答。」
賴清德在總統辯論會中，在詰問時回應說「我們今天把中華民國當成兩岸的護國神山，到底是要給台灣帶來和平，還是帶來傷害」，遭批失言，柯文哲批評「中華民國是給台灣帶來災難，你不要選總統就好了，你要選台灣國總統嗎」。賴清德在會後記者會坦言口誤，把中華民國憲法講成中華民國。
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