企業新興建哺乳、托育設施 新北勞工局提供最高400萬補助
為鼓勵企業提供哺乳室、托兒設（措）施，讓育有子女的員工沒煩惱，新北市政府勞工局提供最高可補助400萬元的補助，凡企業新興建托兒設施，含專業諮詢及教保托育人員人事費用，今年度第一梯次申請自即日起至2月29日止，歡迎企業或是職業工會申請。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，新北市去年共補助包括清福、儒鴻等118家企業近600萬元，協助雇主打造友善勞工育兒的職場環境；企業若在新北市有提供哺乳室及托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、兒童課後照顧服務中心等托兒設施，還有居家式托育服務或發放托兒津貼，不論規模、人數，都可向勞工局申請補助。
新北市政府勞工局指出，市府每年聯合勞動部給予經費補助包含設置員工哺乳室者，最多補助2萬元；新興建托兒設施，依法定聘用員額及實際支出情形，最高可補助400萬元；已設有托兒設施者，每年可補助最高50萬元的更新改善設施設備費用；雇主提供居家式托育服務或發放員工托兒津貼，最高補助60萬元。
新北市政府勞工局補充說明，事業單位只要符合資格，可到「勞動部企業托兒與哺乳室資訊網」的「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後郵寄新北市勞工局提出申請。相關資訊可至「新北勞動雲」網站活動牆點選「補助事業單位設置哺集乳室、托兒設施措施」專區查詢。