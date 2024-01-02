深藍西裝別國旗赴辯論會　賀瓏：可能會像朱立倫睡著

日本石川縣元旦強震　外交部：有547國人滯留當地、隨時提供協助

▲日本1月1日的石川強震造成輪島市一棟建築倒塌。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本1月1日的石川強震造成輪島市一棟建築倒塌。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

日本石川縣元旦發生強震，目前罹難人數已增至6人。此外，日本氣象廳表示，自昨天以來日本已發生155次地震。外交部表示，目前我國共有547人滯留當地，所有團員一切平安，駐大阪辦事處除第一時間表達慰問外，也將隨時提供國人各項必要協助。此外，我國內政部消防署已完成國際搜救隊編組及救援準備，隨時可前往日本馳援，外交部已通知日方，我國救援隊將視日方需求可隨時出發前往災區協助救援工作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部表示，日本石川縣於1月1日下午發生芮氏規模7.6強震後餘震不斷，災情陸續浮現，目前傳出已有6人死亡及數十人受傷、部分民宅發生火災及倒塌、多處道路斷裂、機場關閉。石川縣有超過3萬戶停電，新潟縣則有1,100戶停電，受災各地均有停水情形，災區已開設116處避難場所提供居民避難。

外交部指出，至於外界關切我國在當地的旅客情形，經駐大阪辦事處向各旅行社查證獲報，目前我國滯留災區旅行團及人數資訊如下：可樂旅遊共5團147人、雄獅旅遊共8團240人、山富旅遊共3團100人、燦星旅遊共2團60人，總計18團547人。所有團員一切平安，駐大阪辦事處除第一時間表達慰問外，也將隨時提供國人各項必要協助。

外交部表示，另有20多位自由行國人原訂昨日自新瀉機場搭乘虎航班機返國，因機場關閉而暫留機場。駐日代表處已協助聯繫虎航提供國人毛毯等防寒用具；駐處將等新瀉機場聯外道路開通後，立即派員前往機場慰問並協助國人轉往東京機場搭機返國。

外交部說，災區部分情況仍未完全明朗，駐外單位將隨時與日方相關單位密切聯繫，並隨時提供國人最新資訊。國人在當地倘需要協助，也請主動與駐日本代表處與駐大阪辦事處聯繫。駐日本代表處緊急聯絡電話為+81-80-1009-7179；駐大阪辦事處緊急聯絡電話為+81-90-8794-4568。

另一方面，我國內政部消防署已完成國際搜救隊編組及救援準備，隨時可前往日本馳援，外交部已通知日方，我國救援隊將視日方需求可隨時出發前往災區協助救援工作。

更多「日本能登半島強震」相關新聞。

日本石川7.6強震！蔡英文表慰問　指示外交部掌握僑民及國人狀況

趙少康稱執政要與中談外交休兵　外交部批嚴重扭曲事實

日本7.6級地震海嘯警報　外交部：第一時間致電表達願意提供協助

迎接2024　外交部將向全球直播101跨年夜煙火

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選