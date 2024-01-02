EdYouth提校園心輔白皮書！藍綠白承諾：心理假、專輔人員1:800

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李瑞霖表示，校園心輔政策白皮書透過文獻分析和現場觀察，整理出自殺與憂鬱、學生壓力來源、校園心輔制度、學生表意與參與、師資培育與課程綱要5項重要議題，並提出解方及6大訴求，希望教育部、衛福部及3黨總統候選人回應。
EdYouth提出的6大訴求，包括權責機關應公布台灣學生自傷、自殺及憂鬱的相關數據，並研究台灣學生自傷、自殺及憂鬱之結構性因素；政府應儘速完成學生輔導法修法，中學階段專任輔導教師的員額編制調整為每12班一人，大專校院專業輔導人員調整為1:800。
全面推動各級學校心理假，並研議學習調整制度、去污名化等支持措施；教育部學生輔導諮詢會，應納入具有心輔知能或具特別觀察之學生代表；將輔導原理與實務納入師資培育必修課程，促進校內系統合作效能；將「情緒教育」與「自我覺察」概念，納入下一波118課綱總綱，並推動全民心理健康教育。
政策白皮書主筆、EdYouth常務理事黃莨騰提到，要建構一個完善的支持系統並不容易，在學校可以透過情緒教育，讓學生從覺察情緒開始，到看見行為的不同可能，做出負責任的決定；在家庭層面也需要相應的親職教育資源補足，讓家能成為學生的避風港；社會上則需要大眾對心理議題有多一分理解，才能創造溫暖、安全的環境，讓社會能涵容更多個體。
國民黨立委候選人李玉嬋、民進黨立委吳思瑤，及民眾黨立委候選人劉書彬今天皆到場簽署校園心輔政策白皮書，並承諾未來會在立法院推動校園心輔及相關修法。
吳思瑤指出，目前大專校院共有39校實施心理假，其中23校不需出示任何證明，16校仍須醫生或家長證明，還有100多校未加入；現行大專校院專輔人員比為1:1200，很多學生預約要等1個月，需要修學生輔導法調降比例，但適逢選舉、新國會組成，修法還要花一段時間，因此，教育部在修法前，先以專案補助方式，協助大專校院聘僱專輔人員、將比例調降至1:900，相關補助規範今年元旦正式上路。