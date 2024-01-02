日本能登半島強震！燦星2旅行團65人明搭星宇航空：從仙台回台灣
日本能登半島7.6強震！不少民眾關心台灣旅行團現況，燦星旅遊確認「當地滯留2旅行團，含導遊工作人員共65人，明天1/3(三)搭乘星宇航空JX863從仙台回台灣，預計航班時間下午5:20起飛，下午8:35抵達」。雄獅旅遊則有8組團體旅客於日本中部地區，目前一切平安。
記者蕭涵云/綜合報導
日本2024新年第一天即發生大地震，石川縣能登地區遇最大規模7.6強震並發布海嘯警報，由於當地持續餘震，導致新潟機場昨已作業持續暫停。
目前燦星旅遊在當地有滯留兩團旅客，含導遊工作人員共65名，總經理殳蓁蓁已表示「團員的心情我們非常重視，我們將安排團員明天1/3(三)搭乘星宇航空JX863從仙台回台灣，預計航班時間下午5:20起飛，下午8:35抵達。」
業者透露，今天將會把「兩團團員集中入住在新潟GLOBAL VIEW 飯店 NIIGATA GLOBAL VIEW HOTEL」，今天導遊還會安排團員參觀神社、拜拜等行程。
燦星旅遊表示，「目前尚未有接獲旅客退訂情況，只有部分來電關心當地情況」，也已依據當地事實現況做說明。並確認「原1/1(一)出發原機折返的旅客，將按照定型化契約辦理相關作業」。
另外，雄獅旅遊也透露，「有8組團體旅客於日本中部地區，目前一切平安」。業者並表示，「出團一切正常，惟受到地震影響，行程將依照實際狀況調整，會以旅客安全為最大考量。目前也未有退訂潮」。