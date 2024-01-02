批趙少康把副總統當總統選　賴清德：國家大政當戰情室主持

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賴清德首先提到，選舉只剩下11天而已，他來到嘉義縣市、雲林縣做最後的衝刺，請全國人民能夠大力支持，最後一定要大力催票、固票，一定要出來投票，票投出來，最高票的人才算是當選，「嘉義縣大家支持蔡易餘、陳冠廷，嘉義市請支持王美惠，雲林請支持蘇治芬跟劉建國」。
對於趙少康在昨日辯論主攻賴清德，並稱賴與總統蔡英文對於「九二共識」的講話是破壞創造性的模糊，賴清德說，趙少康真的把副總統當作總統在選，他已經多次強調，九二共識已經遭中國國家主席習近平多次重申、多次定義就是一個中國原則、一國兩制的台灣方案；在這種狀況下，不管是國民黨總統候選人侯友宜、趙少康或任何一個人，把中華民國憲法九二共識化，這個會給台灣、會給國家帶來危險，這個是最關鍵的問題。
賴清德指出，習近平已經多次定義九二共識，就是一個中國原則，台灣一國兩制的方案，在這種狀況之下，硬是要把中華民國憲法九二共識化，這才是真正的危險，這不僅是國際社會或者是國內民眾看得都很清楚，破壞兩岸和平現狀的是中國，不是台灣的任何一個人，這個是非常清楚的。
賴清德呼籲，希望不管是侯友宜或是趙少康在參與這場重大選舉，所要講的每句話都要有根據，不能夠對和平存有幻想，對和平應該有理想，不能夠持有幻想。
對於近日網路有篇以前衛生署藥政處長「王惠珀的回憶」為開頭的文章，控賴清德在2003年擔任立委期間，向王惠珀關說「海燕公司」新藥。賴清德說，這是子烏虛有的指控，在今年2月份他們發現有個媒體刊載這個錯誤訊息，他們已經採取法律行動，沒有想到趙少康昨天在副總統的辯論會上面竟然利用網路上面的假訊息，來攻擊他，這是非常不應該的。
賴清德提到，趙少康辭中廣的董事長這件事情，台灣社會最關注趙少康的言行就是說他把國家大政當作「戰情室」在主持，且又利用副總統的辯論會上散布假訊息，這個是國人更關心的議題，他也希望趙少康能一併改正，「我們家已經交給律師在處理了，就是交付公益信託，這事情是不會改變的」。
另外，針對日本石川發生7.6級強震，賴清德回應，台灣、日本關係向來深厚，且台南市烏山頭水庫的建造技師八田與一就來自石川縣，所以昨天第一時間他已經請外交部表達他的關切，也祝福希望傷害能夠降到最低、讓受災民眾能夠迅速恢復正常生活。
針對前職棒名投驚傳因心肌梗塞猝逝，死因疑為心肌梗塞，享年43歲。賴清德驚呼說，他很年輕耶，43歲？「我們當然表達哀悼，因為他過去也曾經為國家征戰多年，不管從少棒、青少棒、青棒，甚至成棒都有很好的成績，希望家屬能夠節哀順變」。
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