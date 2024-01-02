▲出國前注意！新冠變異株JN.1襲全球　各國病毒一次看

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WHO將JN.1列為「需要關注的變異株」世界衛生組織（WHO）12月19日將BA.2.86第二代亞分支JN.1列為「需要關注的變異株」。截至12月3日，JN.1佔全球病毒序列27％，通報病例國家包括法國、美國、新加坡、加拿大、英國、瑞典等。截至12月9日，JN.1佔美國病例21%，僅次於HV.1，住院人數約23,000人。新加坡重新啟動每日通報新冠確診數系統，並採用快篩、篩檢和社區監視等手段，鄰近的馬來西亞也相當關注警戒。
陳秀熙表示，施打新的XBB.1.5疫苗仍然是目前最有效的預防方法，可防範JN.1及其他變異株引起的嚴重病症和死亡。因此，呼籲民眾在聖誕節後，以及即將到來的連假期間，特別是在選舉期間可能有的多人聚會中，務必施打XBB.1.5疫苗，以預防嚴重感染。
▲▼COVID-19之後，所有呼吸道傳染病，包括流感、呼吸道融合病毒（RSV）、黴漿菌等等都可能再度流行。（台大公衛團隊提供）
東京24年來首發「鏈球菌咽喉炎」警報東京自1999年實施《傳染病法》以來，時隔24年首度發布A型鏈球菌流行警報！陳秀熙說明，A型鏈球菌是一種常見的呼吸道感染病原體，主要透過飛沫傳播。臨床表現包括發燒、化膿性扁桃腺炎、草莓舌和皮疹。若未得到適當治療，可能引發「猩紅熱」。衛生福利部疾病管制署目前未發布旅遊警示，國內亦無流行跡象，但預估在跨年後的明年1月第一週，呼吸道相關病例可能急劇增加。
加拿大百日咳病例激增加拿大阿爾伯塔省發現百日咳病例急劇增加，因為該省百日咳的疫苗接種率未達到集體免疫水平，大多數兒童僅接種了30%到40%的疫苗陳秀熙表示，百日咳和破傷風的疫苗對兒童至關重要，台灣在呼吸道傳染病疫苗方面應保持警覺，不應因COVID-19錯誤的疫苗信息而對所有疫苗失去信心。流感、腸病毒和XBB.1.5的疫苗都應該及時接種。
蘇丹霍亂疫情迅速爆發在蘇丹內戰肆虐的背景下，缺水及極端氣候引發的洪水問題加劇了霍亂的傳播。根據蘇丹衛生部（FMoH）和WHO的數據顯示，截至12月23日，蘇丹報告了至少8,267例疑似霍亂病例和224例死亡（死亡率2.7％）。與上個月相比，病例數增加了約104％。
全球霍亂控制工作小組（GTFCC）估計截至2023年底，蘇丹的15個州（51個地區）中約有46％的總人口（1950萬人）將面臨中度至高度的霍亂風險。其中，有6個州（12個地區）的約7.3％總人口（310萬人）將面臨更高的霍亂風險。預計到2023年底，高風險地區將出現77,500例霍亂病例，其中15,500例（20％）可能發展為嚴重的脫水症狀[i]。
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[i] Sudan: Cholera Outbreak, Flash Update No. 4
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60392
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