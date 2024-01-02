農曆年前除舊布新及春節垃圾收運 新北環保局公布過年期間規畫
農曆春節即將到來，新北市環保局今（2）日公布過年期間的垃圾收運規畫，表示2月7日小年夜前一天適逢週三清潔隊例休，清潔隊員特別加班收運；另8日也照常收運；9日除夕當天則自上午提前收運至傍晚6時止；10至12日農曆初一至初三期間停止收運；13日農曆初四恢復正常垃圾收運；另考量停收期間民眾仍有倒垃圾需求，特別設置71處定點收運垃圾，呼籲民眾提前開始除舊布新大掃除，迎接嶄新的一年。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府環保局表示，過往農曆年前廢棄大型家具及垃圾收運量都較平常日大幅增加，為分散清潔隊員收運垃圾以及焚化爐處理垃圾的負荷，提醒民眾即日起就可開始大掃除，勿集中在過年前幾日才開始整理；如有清運廢棄大型家具需求，可撥打0800-010-857（鈴一鈴幫我清）或各區清潔隊預約專線，提前預約登記以利安排於過年前清運；2月3日至2月9日將僅受理預約過年後之清運。
新北市政府環保局提醒，清運廢棄大型家具時，請遵守與清潔隊約定的時間、及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出，也嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入；若隨意棄置事業廢棄物，可依「廢棄物清理法」規定處6,000元以上、300萬元以下罰鍰，另若經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，將移送檢警偵辦。
另外對春節期間提供的71處定點倒垃圾收運站，新北市政府環保局說明，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾，稽查員除架設移動式監視器，亦會機動巡查取締，一旦查獲破壞環境衛生者，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處6,000元罰鍰。71處定點收運垃圾地址及開放時段，可到「新北樂圾車」網站查詢。