遭控涉賄選！呂玉玲曬採購單據釋疑　喊話對手「回歸正面選舉」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，呂玉玲今天曬出「指甲剪套組採購單據」，表示遭指控「指甲剪套組」，單項價格為28.73元，符合法務部2001年對於賄選函釋中，文宣小物低於30元的解釋。上週劉仁照指控她的時候就已說明，現在公布相關單據來釋疑，會發送指甲剪文宣小物，只是體恤鄉親生活所需，何來賄選一說，劉仁照指控根本就是抹黑。
呂玉玲再指，劉仁照口口聲聲指出此指甲剪套組市價超過100元。但她請同仁在網路拍賣上搜尋同種類指甲剪套組，價格多落在12至29元之間，呂玉玲強調，這是典型的負面選舉手法，意圖用莫須有的指控來帶風向，從而影響選舉。
呂玉玲表示，選舉應該是選賢與能，劉仁照在此次選舉中，不斷用負面選舉手法抹黑、抹紅、攻訐呂玉玲，甚至連她的家人也不放過，用文宣、看板不斷在誤導鄉親，意圖用負面選舉來影響選情，她已對劉仁照提告刑法毀謗罪及選罷法意圖使人不當選的告訴，目前仍持續蒐集劉仁照抹黑攻訐的事證，呂呼籲，回歸正面選舉，不要一錯再錯，胡亂抹黑、惡意攻訐只是會讓鄉親不齒。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。