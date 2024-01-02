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遭控涉賄選！呂玉玲曬採購單據釋疑　喊話對手「回歸正面選舉」

▲民進黨立委候選人劉仁照按鈴告發國民黨立委候選人呂玉玲涉嫌賄選（圖／記者潘千詩攝，2024.01.02）
▲民進黨立委候選人劉仁照按鈴告發國民黨立委候選人呂玉玲涉嫌賄選（圖／記者潘千詩攝，2024.01.02）

記者林怡昕／台北報導

民進黨立委候選人劉仁照今（2）日到台北地檢署，指控對手國民黨立委候選人呂玉玲發送的指甲剪組，市面價值將近百元，已超過法定的30元，向北檢按鈴告發她涉嫌公然賄選。對此，呂玉玲曬出採購單據，直指一份單價是28.73元新台幣，皆符合法務部2001年的函釋，低於30元文宣小物之意見，喊話對手回歸正面選舉，不要一錯再錯。

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劉仁照日前召開記者會指控，對手呂玉玲在選舉期間，發放的文宣小物「8件指甲剪修容組」超過30元價格，涉嫌違反《選罷法》，今天正式到台北地檢署按鈴告發她涉嫌公然賄選。

對此，呂玉玲今天曬出「指甲剪套組採購單據」，表示遭指控「指甲剪套組」，單項價格為28.73元，符合法務部2001年對於賄選函釋中，文宣小物低於30元的解釋。上週劉仁照指控她的時候就已說明，現在公布相關單據來釋疑，會發送指甲剪文宣小物，只是體恤鄉親生活所需，何來賄選一說，劉仁照指控根本就是抹黑。

呂玉玲再指，劉仁照口口聲聲指出此指甲剪套組市價超過100元。但她請同仁在網路拍賣上搜尋同種類指甲剪套組，價格多落在12至29元之間，呂玉玲強調，這是典型的負面選舉手法，意圖用莫須有的指控來帶風向，從而影響選舉。

呂玉玲表示，選舉應該是選賢與能，劉仁照在此次選舉中，不斷用負面選舉手法抹黑、抹紅、攻訐呂玉玲，甚至連她的家人也不放過，用文宣、看板不斷在誤導鄉親，意圖用負面選舉來影響選情，她已對劉仁照提告刑法毀謗罪及選罷法意圖使人不當選的告訴，目前仍持續蒐集劉仁照抹黑攻訐的事證，呂呼籲，回歸正面選舉，不要一錯再錯，胡亂抹黑、惡意攻訐只是會讓鄉親不齒。

▲立委候選人呂玉玲曬出採購單據釋疑。（圖／呂玉玲辦公室提供）
▲立委候選人呂玉玲曬出採購單據釋疑。（圖／呂玉玲辦公室提供）
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