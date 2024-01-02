雄警淨化選前治安加強掃黑肅槍　績效核列全國第一

為淨化選前治安環境，高市府警察局全面動員做好選舉維安工作並於警政署第5次「全國同步肅槍專案。」查獲非法槍械14枝、模擬槍2枝、改造槍械場所1處，績效核列全國第1。 高市警局局長林炎田強調，高雄市整體治安數據持續呈現「發生數減少、破獲率增加」趨勢，前（111）年全般刑案發生數是20年來最低，且重大刑案、暴力犯罪、街頭鬥毆案件都大幅減少。
記者郭凱杰／高雄報導
高市刑大隊鄢志豪大隊長表示，選前最後階段，將持續嚴密蒐報情資，全面查察賄選，防制境外勢力介選，查緝非法槍彈，強力掃蕩選舉賭盤，全力偵處不法犯罪，也將持續積極清查轄內可能引發治安事故處所，查緝各式非法槍械，針對黑道幫派不法分子擁槍為非作歹，進行強力掃蕩。
期間，高市刑大隊偵查第八隊(23分隊)於年底因偵辦毒品案查獲徐姓犯嫌並疑似自行改造槍械，影響社會治安與民眾人身安全甚鉅，遂與三民第二分局偵查隊共組專案小組並積極深入追查。
偵八隊隊長王志銘指出，專案小組歷經多日跟監蒐證，於12月26日持臺灣高雄地方法院核發之搜索票前往徐嫌住處搜索查緝，趁徐嫌返回住處不備之際上前控制徐嫌，惟徐嫌不願配合告知槍彈等違禁物之藏放處所，後經警方搜索查獲改造手槍2支、子彈38發、槍枝零組件、槍管、子彈半成品、子彈底火、改槍工具等證物，當場人贓俱獲，警方遂依法上銬逮捕。全案依違反槍砲彈藥管制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
林炎田強調，高雄市政府警察局絕對秉持「犯罪零容忍」之立場，展現嚴正執法決心，以｢公平選舉、杜絕不法｣為核心目標，全面淨化選前治安。