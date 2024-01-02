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2023台股好風光！成交值歷史次高、終結連三賣超　6大亮點一次看

▲台灣證券交易所今（2）日回顧去年市場亮點，  台股指數不僅僅次於日本，成交值也創歷史次高，同時也揮別了2020至2022年連續三年的外資賣超。（圖／擷取自Pixabay）
▲台灣證券交易所今（2）日回顧去年市場亮點，  台股指數不僅僅次於日本，成交值也創歷史次高，同時也揮別了2020至2022年連續三年的外資賣超。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

台股去（2023）年封關日收紅，終場寫下年度收盤新高價17930點，距離「萬八」僅一步之遙。台灣證券交易所今（2）日回顧去年市場亮點，  台股指數不僅僅次於日本，成交值也創歷史次高，同時也揮別了2020至2022年連續三年的外資賣超。

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台股2023指數表現僅次於日本　成交值寫下歷史次高

在地緣政治紛擾及主要央行維持高利率環境下，台股表現優異，2023年底收盤指數為17930.81點，漲26.8%，位居亞洲第二，並相較美國道瓊、S&P 500、英國FTSE、德國DAX及法國CAC指數漲幅領先。去年台股市值達到56.84兆元，相較於前（2022）年成長28.4%，並較10年前成長1.3倍。

相較於國際市場呈現衰退，台股成交值逆勢成長12.8%，創下67.21兆元的優異表現，日均成交值2812億元，更較前一年度增加16.1%，股票成交值周轉率也高達121.2%，相較於十年前，2023年成交值及日均值皆成長約2.5倍。此外，代表散戶動向的「融資餘額」不斷增溫，融資餘額較2022年底大增815億元至2480億元，顯示投資人對市場走勢樂觀預期。

國內投資人參與空前 外資終結連三年賣超

截至去年底，投資人開戶人數達1251萬人，53%民眾持有交易帳戶，其中20至30歲的開戶人口也已突破該年齡層的5成，整體市場有交易人數更達到564萬人的歷來新高。

另外，年輕族群參與提升，也同步帶動零股、定期定額及ETF成交值皆創新高。其中，盤中零股成交值自實施以來增加15倍，而2023年1至11月定期定額投資金額已達864億元，相較前一年度同期成長近5成。

去年，隨著證交所海外實體引資重啟，我國資本市場的國際能見度也持續提升，相對2020年至2022年連續三年外資賣超，2023年國際資金已明顯回流，尤其在11至12月之間，外資大幅買超逾4200億元，全年度呈現淨買超2754億元。

台股活絡帶動證券商獲利　挹注國庫稅收再締佳績

台股2023帶動業者獲利提升，並為國庫挹注豐厚收入。截至11月底全體證券商稅後淨利621.31億元，較2022年同期成長78.94%；前11月證交稅達1776億元，僅次於2021年，成為歷年同期第二高。

IPO籌資續創新高

根據證所資料統計，去年IPO家數及金額呈現逆勢成長，送件家數共計42家，為近10年以來新高，掛牌家數28家亦為近5年最高，全年度IPO籌資金額達337.6億元，再度突破歷史新高。

其中，創新板2023年共有14家申請送件，迄今已有10家公司掛牌，產業涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療及電動車等，整體市值突破1500億元。同時，在產業類別調整、創新板條件鬆綁及強化生技產業發展策略的帶動下，多元化產業成效顯現，新經濟市值突破1兆元，占比已達1.8%；生技產業市值則突破4800億元，占比為0.85%，若加計申請中公司則已超越5千億元目標。

上市公司營運穩健　發放高額現金股利

我國去年出口雖呈現衰退，但上市公司的營收、獲利仍屬相對穩健。2023年1至11月全體上市公司營收總計33.68兆元，前三季稅前淨利2.76兆元，預期隨著出口復甦，上市公司營運成長、獲利將恢復以往的成長動能。

在營收獲利相對穩健下，上市公司也積極回饋股東，以所屬年度為2022年的現金股利來看，上市公司共發放1.9兆元，為歷史次高的水準。

公司治理獲國際肯定 再創第三歷來佳績

上市公司在公司治理及永續發展持續精進，也深獲國際肯定。依據亞洲公司治理協會（ACGA）最新公布的「CG Watch 2023」，台灣在亞洲12個國家的公司治理排名與新加坡並列第三，僅次於澳洲、日本，為歷年來最佳成績，且評比分數自2013年主管機關發布公司治理藍圖以來呈現逐年進步，顯示在主管機關政策領導下，我國在公司治理的進展深受國際肯定。

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