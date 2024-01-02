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日本地震！可樂旅遊北陸5團147人旅客及領隊報平安　返台航班一覽

▲日本石川縣能登半島遇7.6強震，台灣可樂旅遊於當地北陸地區共有5團147人，旅客及領隊皆一切平安，返台航班一次整理。（圖／可樂旅遊提供）
▲日本石川縣能登半島遇7.6強震，台灣可樂旅遊於當地北陸地區共有5團147人，旅客及領隊皆一切平安，返台航班一次整理。（圖／可樂旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

日本石川縣能登半島昨（1）日下午16時發生規模7.6強震，台灣可樂旅遊透露，當地北陸地區共有5團147人，旅客及領隊皆一切平安。今（2）日下午預計將有一團32人搭乘長榮航空BR157，自小松機場返台、預計14:35抵達桃園機場；所有人員返台航班一次整理。

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日本能登半島遭遇7.6強震，台灣旅行團現況受重視，可樂旅遊透露，當地北陸地區共有5團147人，旅客及領隊皆一切平安。副總經理林冠賢表示，「在第一時間1月1日下午就跟日本飯店、景區及餐廳都確認情況，確認在安全無虞的前提之下行程照走」，也針對後續行程隨時關注地震狀況，以確保旅客安全。

林冠賢透露，可樂旅遊今1月2日下午會有一團共31人，從小松機場飛回台灣，預計搭乘長榮航空BR157，自小松機場返台、目前班機正常，預計14:35抵達桃園機場。

▲可樂旅遊副總經理林冠賢，說明日本北陸5團147人現況。（圖／翻攝自可樂旅遊提供影片）
▲可樂旅遊副總經理林冠賢，說明日本北陸5團147人現況。（圖／翻攝自可樂旅遊提供影片）
他也提到，目前滯留當地的4團116人，將陸續從明天1月3日下午的班機，包含台灣虎航「名古屋－高雄」、「名古屋－台北」，星宇航空「名古屋－台北」、長榮航空「小松－台北」返台，目前各家航空皆正常，最晚預計明天晚間9:50最後一團就會回到桃園機場。

▲位於石川縣金澤市的「金澤兼六園」，名列日本國之特別名勝。（圖／翻攝自可樂旅遊官網）
▲位於石川縣金澤市的「金澤兼六園」，名列日本國之特別名勝。（圖／翻攝自可樂旅遊官網）
▲位於日本北陸的「白川鄉合掌村」，列入聯合國教文組織世界文化遺產，是國人熱愛造訪的景點。（圖／翻攝自可樂旅遊官網）
▲位於日本北陸的「白川鄉合掌村」，列入聯合國教文組織世界文化遺產，是國人熱愛造訪的景點。（圖／翻攝自可樂旅遊官網）

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