縮水成趨勢？2024年信用卡權益變動看這　專家教戰這樣用卡省荷包

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銀行限縮在超商刷卡服務
2024年起銀行刷卡權益異動調整，多與成本有關。像是限縮與超商的合作，據了解，若銀行業者是要將自家信用卡、簽帳金融卡等上架至便利超商，就得付行銷及收單行等費用，經銀行評估後，覺得現在支付選擇多元化，悠遊卡也可綁定信用卡支付，因此，部分銀行進行調整。
以7-11為例，永豐、新光銀行已停止與統一超商的合約，目前7-11官網可使用信用卡感應式支付的還有包括國泰世華、中信、玉山、台新、台北富邦、聯邦銀行、華南等7家銀行。另外，台北富邦銀行、滙豐銀行全卡別綁定全盈支付不支援全家門市交易。
15家銀行取消或限縮分期付款回饋
不少銀行也取消或限縮分期付款回饋，就連北富銀也加入。根據北富銀公告指出，今年4月1日起，多數信用卡特店消費分期不再給回饋，除富邦Costco聯名卡之外，momo卡、台茂聯名卡、廣三SOGO聯名卡、采盟聯名卡、DHC聯名卡、麗嬰房聯名卡在店內分期付款交易仍有回饋，店外分期交易付款交易則無。同時，北富銀發行的Open Possible聯名卡也從今7月1日起於店內分期付款交易仍有回饋，店外分期交易付款交易則無。
目前已有15家銀行取消或限縮分期回饋，在民營銀行部分，包括台北富邦、中信、國泰世華、台新、永豐、玉山、新光、星展、遠東、上海、凱基、滙豐等；公股銀行部分，華南銀行今年元旦就生效，兆豐銀1月10日上路，第一銀行iLeo卡則1月21日實施、全行信用卡2月1日上路。
雖然不少銀行都取消或限縮分期回饋，也有銀行還是照給，像是元大銀2024年除刷卡消費除分期付款零利率外，同享國內0.5％、國外1.5％現金回饋；陽信銀行旗下「曜晶卡」1.5％紅利回饋無上限2024年持續供應，銀行加碼祭優惠，單筆保費達到8000元，即可申請12期分期0利率。
赴歐洲刷卡回饋也變少
除了分期回饋縮水，赴歐刷卡回饋也變少。由於歐盟在2020年啟動反托拉斯法，規定國際發卡組織Visa及Mastercard調降實體通路的海外交易手續費，信用卡由1.5%降為0.3%，簽帳卡由1.15%降為0.2%，銀行手續費收益大減。因此，發卡銀行也限縮英國與歐盟地區的實體交易回饋，有的銀行是指定卡別才有回饋，有的則全部不給回饋。但因網路交易的部分未調降，在歐盟及英國收單的網站，或是以歐元、英鎊計價的網路交易暫時不受影響，還是能有海外交易回饋。
以中信銀行來說，在部分歐洲地區國家實體商店消費列入不回饋交易項目，但持有中信商務卡、雙幣商務卡、LEXUS聯名卡、台北101尊榮鼎極卡、中華航空鼎尊無限卡／璀璨無限卡、ANA極緻卡／無限卡／晶緻卡／商務御璽卡、大中華攜手飛無限卡／商務御璽卡消費不在此限。
永豐銀今年元旦起，排除指定卡別歐盟地區實體交易不列入現金回饋、紅利點數等，但歐盟地區網站消費回饋維持不變；聯邦銀行今年2月起，排除部分歐洲地區國家實體商店交易，包括法國、德國、希臘、義大利、荷蘭、西班牙、挪威、丹麥等國；新光銀行3月1日起全卡別歐盟地區實體商店交易不列一般消費，因此無法享有回饋優惠；北富銀自4月1日起也一般消費回饋也排除歐洲經濟區實體商店交易。
信用卡達人周湘台接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，信用卡權益一定會縮水，為什麼會縮水？根據各發卡機構公告，累計2023年前11月刷卡量近3.84兆元，年增21.6%，已刷贏去年全年、提早創新高，除疫後報復性消費與旅遊貢獻之外，國人已養成刷卡消費習慣，在這情況下，業者就不需再投入大筆資金補貼，未來信用卡權益縮水會更嚴重。
不過，還是會有銀行持續優惠甚至加碼，包括想衝卡量、市占或是排名被超車的銀行，以中信銀來說，目前已是第一大發卡行，預期今年推卡會放緩，玉山及台新銀行因被北富銀超車，可能在刷卡優惠上還是有期。
金融產品比較平台Money101公關副理張書敏受訪則提醒卡友，近期銀行紛紛發布取消分期零利率回饋、超商及縮減通路回饋，像是旅外歐盟、英國實體通路消費金額皆不列入一般消費回饋中，建議持卡人無論海外或國內消費，務必留意卡友權益，像是常見容易遺漏「通路回饋門檻、店家及限額」。
至於想辦卡的人，她建議可根據目的導向回推辦卡需求，例如若有海外出國計畫，不妨利用哩程卡，固定扣款高單價支出快速累積免費機票，若是一般消費建議選擇常見現金回饋，另提醒民眾若要精省荷包，可嘗試依據不同消費情境多選卡別，前提，也須留意是否需綁定行動支付才有高回饋，方能享盡卡友權益。