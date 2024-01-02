▲冬季乾癢抓到出血　中醫「換膚方3.0」止癢防惡化

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新冠後皮膚乾癢 「換膚方3.0」加紫雲膏改善症狀臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師謝旭東表示，患者前來中醫科就診，處方給予「換膚方3.0」一天半包，並使用科學中藥秦艽鱉甲散做治療，加上外用紫雲膏修復肌膚，治療一周搔癢難睡已減退，但乾燥脫屑仍未癒，因此持續治療三個月多之後，皮膚已不再乾癢，目前轉而治療更年期問題。
外用加內服藥 改善體質標本兼治換膚方3.0對於冬季乾癢的有效原因在於，裡面的一味藥「生地」恰恰是皮膚的補水藥，在中藥的功效為滋陰涼血，補充陰液，對於乾癢發炎皮膚也能夠抗發炎止癢，且搔癢發炎厲害則有「知母」、「石膏」、「黃芩」這三味藥可以清熱消炎，因此對於冬季乾癢的問題能夠從內在改善，搭配外用的紫雲膏修復肌膚，讓受損的皮膚加速康復。
乾癢建議少穿毛衣 少燥熱食物謝旭東建議，冬季乾癢生活注意要點如下：
1. 冬天少穿毛衣類衣物，因為較厚的衣服不容易透氣且易引起癢感，反而要多層次穿搭，以棉質衣物較佳，減少引發皮膚搔癢的狀況。
2. 飲食上要注意禁食薑母鴨、羊肉爐、麻辣火鍋等燥熱食物，會越吃越上火加重皮膚乾癢，反而應該多吃銀耳、甘蔗、梨子、白蘿蔔等滋陰潤肌膚，蘿蔔還讓腸道順暢，腸道一通身體自然輕鬆，皮膚修復得快。
3. 推薦茶飲：杏仁麥冬補陰茶
(1) 材料：杏仁6g，麥門冬9g，桑葉9g。
(2) 煮法：將上述材料加水煮沸後，再用小火煮10分鐘，過濾後即可飲用，可加入些許白糖調味。
(3) 使用方法：一天飲用一次，補充肌膚需要的水份。
(4) 功效：杏仁、麥冬、桑葉皆能養陰生津，且潤肺止咳，除了肌膚乾癢有效，對於乾咳無痰的情況也能緩解。
(5) 注意事項：藥材以涼性為主，適用於體質偏熱、乾癢、無法入眠的人效果較好。a
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60380
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