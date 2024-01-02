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冬季乾癢抓到出血　中醫「換膚方3.0」止癢防惡化

▲冬季乾癢抓到出血　中醫「換膚方3.0」止癢防惡化
▲冬季乾癢抓到出血　中醫「換膚方3.0」止癢防惡化

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】鄭小姐48歲，新冠確診後於冬季到來時，開始全身皮膚容易乾燥、脫屑、搔癢，搔癢嚴重致影響睡眠，曾至西醫就診，但療效不佳，且外用凡士林還會加重搔癢，小腿出現乾燥脫屑，手掌搔抓出血，且搔癢狀況在夜晚尤甚，讓他困擾不已。

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新冠後皮膚乾癢　「換膚方3.0」加紫雲膏改善症狀

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師謝旭東表示，患者前來中醫科就診，處方給予「換膚方3.0」一天半包，並使用科學中藥秦艽鱉甲散做治療，加上外用紫雲膏修復肌膚，治療一周搔癢難睡已減退，但乾燥脫屑仍未癒，因此持續治療三個月多之後，皮膚已不再乾癢，目前轉而治療更年期問題。

外用加內服藥　改善體質標本兼治　

換膚方3.0對於冬季乾癢的有效原因在於，裡面的一味藥「生地」恰恰是皮膚的補水藥，在中藥的功效為滋陰涼血，補充陰液，對於乾癢發炎皮膚也能夠抗發炎止癢，且搔癢發炎厲害則有「知母」、「石膏」、「黃芩」這三味藥可以清熱消炎，因此對於冬季乾癢的問題能夠從內在改善，搭配外用的紫雲膏修復肌膚，讓受損的皮膚加速康復。

乾癢建議少穿毛衣　少燥熱食物

謝旭東建議，冬季乾癢生活注意要點如下：

1. 冬天少穿毛衣類衣物，因為較厚的衣服不容易透氣且易引起癢感，反而要多層次穿搭，以棉質衣物較佳，減少引發皮膚搔癢的狀況。

2. 飲食上要注意禁食薑母鴨、羊肉爐、麻辣火鍋等燥熱食物，會越吃越上火加重皮膚乾癢，反而應該多吃銀耳、甘蔗、梨子、白蘿蔔等滋陰潤肌膚，蘿蔔還讓腸道順暢，腸道一通身體自然輕鬆，皮膚修復得快。

3. 推薦茶飲：杏仁麥冬補陰茶

(1) 材料：杏仁6g，麥門冬9g，桑葉9g。

(2) 煮法：將上述材料加水煮沸後，再用小火煮10分鐘，過濾後即可飲用，可加入些許白糖調味。

(3) 使用方法：一天飲用一次，補充肌膚需要的水份。

(4) 功效：杏仁、麥冬、桑葉皆能養陰生津，且潤肺止咳，除了肌膚乾癢有效，對於乾咳無痰的情況也能緩解。

(5)  注意事項：藥材以涼性為主，適用於體質偏熱、乾癢、無法入眠的人效果較好。a



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60380

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