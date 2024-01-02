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日本石川地震！無敵鐵金剛作者故鄉大火　千年歷史輪島朝市恐全毀

▲日本石川縣當地昨日發生7.6級強震，不但多處建築物倒塌，其中輪島市更是發生火警，圖為石川縣輪島市房屋倒塌災情。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣當地昨日發生7.6級強震，不但多處建築物倒塌，其中輪島市更是發生火警，圖為石川縣輪島市房屋倒塌災情。（圖／美聯社／達志影像）

記者葉盛耀/綜合報導

日本能登半島當地昨日發生7.6級強震，當地石川縣多處建築物倒塌，包含多處知名神社，其中輪島市更是發生火警，據悉火勢猛烈。輪島市是具有悠久傳統的老城，也是日本知名動漫《無敵鐵金剛》作者永井豪的故鄉。而市中心的輪島朝市更是號稱有千年歷史的傳統市街，如今恐怕在大火中全毀。

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綜合日媒報導，此次發生強震的日本能登半島，傳出有不少建築物倒塌災情，其中位在石川縣珠洲市蛸島町、擁有1155歷史年的「高倉彦神社」，其門口的大型石製鳥居、數座燈籠皆被強震震倒在地，並碎裂成無數塊；而在金澤市的大野日吉神社鳥居也傳倒塌。

石川縣的輪島市則以傳統漆器「輪島塗」聞名國際，而且該地也是《無敵鐵金剛》作者永井豪的故鄉，永井豪特地回鄉設立的展示紀念館，就位於這次大火延燒中的老市區旁邊。

▲日本動畫《無敵鐵金剛》可說是許多台灣人小時候的回憶，而《無敵鐵金剛》作者永井豪的故鄉就在輪島，為此次日本地震發生大火之地。（圖／曼迪傳播提供）
▲日本動畫《無敵鐵金剛》可說是許多台灣人小時候的回憶，而《無敵鐵金剛》作者永井豪的故鄉就在輪島，為此次日本地震發生大火之地。（圖／資料照，曼迪傳播提供）
而位在輪島市中心的輪島朝市，是擁有千年以上歷史的盛大朝市，與岐阜縣高山市、千葉縣勝浦市的朝市齊名。長約360公尺，「朝市通」道路上有超過200家的攤商，販售漁獲、蔬菜、加工食品和藝品等。特別的是，還設有炭火燒烤區，旅客們可以購買乾貨後可自己現燒烤現吃。如今朝市恐怕將在祝融中全毀，往昔盛況短時間內將不再。

▲位在輪島市中心的輪島朝市，是擁有千年以上歷史的盛大朝市。（圖／翻攝日本石川縣官網）
▲位在輪島市中心的輪島朝市，是擁有千年以上歷史的盛大朝市。（圖／翻攝日本石川縣推廣聯盟官網）
日本石川縣的知名景點不少，像是包含與水戶偕樂園、岡山後樂園並列日本三大名園之一的「兼六園」，被認為是日本最美麗的大名庭園之一。還有至今仍然保留了濃厚江戶時代的氛圍的「東茶屋街」，以及被美國旅行雜誌評選為「全球最美車站」之一的「JR金澤車站」，多處景點震後狀況尚待調查，但所幸至今未有災情傳出。

▲「兼六園」有日本三大名園之一的稱號。（圖／翻攝日本石川縣推廣聯盟官網）
▲「兼六園」有日本三大名園之一的稱號。（圖／翻攝日本石川縣推廣聯盟官網）

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