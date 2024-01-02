國三生割頸案！家長到教育部抗議、質疑受保護管束也不能搜書包

我是廣告 請繼續往下閱讀
張哲維質疑，該案加害者是受保護管束的學生，為何會帶刀具違禁品到學校，若仍有兇性、不知悔改，為何會送到一般學校保護管束，相關工作有做好嗎？又該由誰來做？「少年法院與相關機關處理少年事件聯繫辦法」、學校的品格教育、輔導與管教顯然須改善。
張哲維提到，教育部一直強調維護學生權利，以致學生違禁品管理政策見樹不見林，不檢查書包，如何發現有違禁品，特別是受保護管束學生的書包也不能檢查嗎？警察都可以臨檢有犯罪嫌疑人民，為何不能尊重教師的管教權來處理行為不當的學生呢？
張哲維認為，「教師輔導與管教學生辦法」已經矯枉過正，必須儘快檢討修訂，在不影響一般學生的基本權益下，應給予老師管教學生的充分實權，以維護校園其他學生最基本的「安全」權利。
全長聯表示，保護管束是一種矯治犯罪行為人的法律手段，是希望犯罪行為人能在正常的生活中有改過向善的機會，但如果沒有悔改、又沒有好好「管束」，就放到校園中，如同校園內的不定時炸彈，成為校園安全網的破口。
全長聯說，校園絕對不是法務部另外一個管束單位，教育部必須要重視這個問題，與法務部好好檢討現行保護管束的審定、輔導與中介機制，嚴格把關。
教育部國教署副署長戴淑芬出面接受陳情並表示，教育部已組成跨司署專案小組，由部長潘文忠擔任召集人，專案小組將蒐集各界建議，討論如何改善校園安全措施，明確定義及完善學校處理機制。
更多「新北國中生割頸案」相關新聞。