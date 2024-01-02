趙少康指泰勒絲因地緣政治不來 陳其邁︰選舉操作適可而止
國民黨副總統候選人趙少康在辯論會稱去年曾邀請美國演藝天后泰勒絲來台表演，但遭對方以地緣政治風險拒絕，對此，高雄市長陳其邁今（2）日表示，高雄去年有117場演唱會，包括BLACKPINK、Coldplay等國際天團巨星雄演出，總計創造139萬歌迷到高雄，經濟產值光是大場的8場，就有45億。今年還有Super Junior、紅髮艾德等，反批對方選舉操作應適可而止。
記者郭凱杰／高雄報導
趙少康昨天在副總統電視透露，中廣早就去邀泰勒絲，但她不來就是地緣政治風險，對此，文化部昨發新聞稿駁斥，「所言並非事實」。
陳其邁認為，演唱會其實要考慮的因素，周遭相關的配合除了場地之外，還有交通、服務，尤其天團都非常重視歌迷，所以在Coldplay的時候，大概有4%左右是國外的粉絲也都到我們高雄，這就說明了一切。近年演唱會包括Super Junior和紅髮艾德，容我先保密其他天團也會到高雄，行程也包括主場館的期程也都排滿。
「對於趙先生所提的說法是不攻自破，這是最好的證明。」陳其邁也強調，演唱會大家都非常喜歡，假如不是專業的意見，不要隨便攀扯政治，尤其是選舉。很多自由民主的國家有表演的自由、演唱會的自由，這都是大家所尊重的基本權利，不應該用這方式來政治操作，這是不專業，而且這是選舉的操作，我認為應適可而止。