張誌家心肌梗塞猝逝！生前「後腦兩側」異常疼痛 醫：血壓太高了
前職棒國手、職業球星張誌家因心肌梗塞，在43歲的年紀猝逝，而2023年9月，張誌家曾在社群發文透露自己「後腦兩測」有頭痛的情況，甚至影響打高爾夫球的成績，對此宇平診所心臟內科醫師劉中平提及，頭痛症狀無法和心肌梗塞做直接關聯，但可能帶有「血壓過高」的警訊，通常心肌梗塞無明顯徵兆，且好發年紀就是40至50歲，提醒民眾務必勤做健檢，並特別留意膽固醇、血壓、心臟斷層掃描的數據。
記者張志浩／綜合報導
據了解，張誌家在2023年9月19日時曾發文表示，「有沒有醫學常識豐富的朋友能解惑一下，最近常常莫名頭痛，尤其是曬太陽的時候，這個症頭直接影響最近打球成績，痛的地方通常在後腦兩側，有朋友了解是什麼情形嗎？」沒想到2024年1月2日，就傳出張誌家因心肌梗塞過世的消息。
劉中平說明，一般來說，心肌梗塞都是突發性且毫無前兆的發生，因此臨床並不會將頭痛直接連結到心肌梗塞，不過後腦兩測的頭痛，有可能意味當時張誌家就有血壓過高的問題，而高血壓也是心肌梗塞的危險因子之一，因此若想避免突發的心肌梗塞意外，平時定期追蹤身體撞狀況、做健檢才是最佳良策。
劉中平提及，43歲的年紀出現心肌梗塞並非特殊，因為心肌梗塞最常發生的年齡層就是40至50歲，其中男性機率高於女性，尤其是有抽菸、喝酒、三高的族群最容易突發；而在定期健檢方面，提醒民眾要特別留意自己膽固醇和血壓數據是否異常，當異常值長期偏高時，也要考慮做心臟斷層追蹤，平時則是要有好的飲食習慣、不熬夜、適時舒壓，才能避免憾事發生。