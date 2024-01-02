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趙少康再還原與泰勒絲方談判過程！要文化部「不要亂講話」

▲國民黨副總統候選人趙少康說，泰勒絲因為地緣政治不來台灣。（圖／資料照）
▲國民黨副總統候選人趙少康說，泰勒絲因為地緣政治不來台灣。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨聲稱，中廣去年曾邀西洋樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）來台開唱，但對方以地緣政治為由婉拒，被文化部指發言非事實。對此，趙少康今（2）日再詳述談判過程，質疑文化部「他們有聯絡嗎？文化部有泰勒絲整個行程表嗎？」要文化部不要亂講話。

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趙少康昨在副總統候選人辯論會上表示，最近報載台北市長蔣萬安邀泰勒絲來台表演，「我去年就邀了，中廣就邀」，泰勒絲本來要來，但因為泰勒絲方面說台灣有地緣政治風險不來了。

文化部隨即發聲明指出，高雄市府疫後邀請多組國際天團、藝人，造成演唱會經濟大爆發情況，國際知名交響樂團亦紛紛來台演出，目前文化部也已掌握今年全台演出情形將比去年更好，「都是顯示國民黨副總統候選人所言並非事實的最佳例證」。

趙少康今天早上陪同立委候選人葉元之掃街前受訪表示，去年7、8月中廣接到訊息，得知泰勒絲有可能會來，問他們要不要合辦，而中廣願意，經聯絡後，對方說今年3月的空檔。

趙少康再說，他後來開始找場地，第一個是找桃園市長張善政，詢問能否用桃園棒球場， 但他們考量到球賽，說有困難，會努力看看；後來他想起大巨蛋，因此打電話給台北市副市長李四川，詢問2024年3月，大巨蛋有沒有可能公開使用，李說當然有可能。

趙少康說，由於要保密條款，他只向李四川說有個非常大咖的國際巨星要使用，李則說好，並介紹大巨蛋總經理給他，結果最後開會，泰勒絲方說不行，因為台灣有戰爭風險。

趙少康強調，自己講的都是實話，並質疑文化部，「他們有聯絡嗎？文化部有泰勒絲整個行程表嗎？」他手上都有，表示真的有跟泰勒絲方聯絡，真的跟泰勒絲的經紀人來來回回，他手機都有來往紀錄，文化部不要亂講，沒有道理少講話。

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