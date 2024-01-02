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當選捐立委薪資還不夠　郭倍宏請選民這樣做

▲高雄市第六選區登記1號候選人郭倍宏今天宣布，如果他當選立委，他將把立委薪水全部投入第六選區成立「高雄里政大聯盟」與「青年基金會」兩大區塊。（圖／郭倍宏競辦提供）
▲高雄市第六選區登記1號候選人郭倍宏今天宣布，如果他當選立委，他將把立委薪水全部投入第六選區成立「高雄里政大聯盟」與「青年基金會」兩大區塊。（圖／郭倍宏競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市第六選區登記1號候選人郭倍宏今（2）日宣布，如果1月13日他當選立委，他將把立委薪水全部投入第六選區成立「高雄里政大聯盟」與「青年基金會」兩大區塊，希望可以好好照顧並繁榮選區。郭倍宏還覺得，光捐立委的薪水會不會太少了點！當選之後，他將，再請選民逐一檢驗他說過的承諾。

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高雄市第六選區登記1號候選人郭倍宏今天提出當選立委後，他所擘劃的［高雄里政聯盟］與［青年基金會］兩大藍圖與既定目標，重點在結合地方社團及跨黨派里長、提供地方發展的策略聯盟；青年基金會則將協助青年就業及財務規劃，提供青年就業方向、以財務規劃角度協助改善「低薪月光族」的問題。

郭倍宏首先舉例，里政大聯盟希望可以匯集選區內各里總共500個選民所關心或需要迫切解決的「議題」與「問題」，在選區內172位里長、9位市議員和他一名立委，共有182人，大家團結在一起，不分黨派，全心為民，共同逐一解決所有問題。

至於，「青年基金會」，郭倍宏強調，他非常樂於幫助年青人，這個基金會就為青年人而設，凡循國家體制系統上無法獲得合理協助的選區內青年人，都可以來青年基金會尋求幫忙，他強烈主張，國家在青年人身上多做些投資。

針對這兩大藍圖與既定目標，郭倍宏表示，「高雄里政大聯盟」重點在結合地方社團及跨黨派里長並提供地方發展的策略聯盟。他也自嘲自己是三位候選人中「最沒有媒體資源」的候選人，但是在與選民直接接觸的過程中，他深切感受到選民殷切期盼他能高票當選的渴望，他們都知道，高雄第六選區只有郭倍宏是最佳立委的人選。

針對捐薪的話題，郭倍宏說，他實在不太願意用「捐薪」這個詞，捐薪？不是重點，捐了之後，能否解決選區問題，能否實現政見才是關鍵，郭倍宏緊接著說，他還覺得，光捐立委的薪水會不會太少了點！當選之後，再請選民逐一檢驗他說過的承諾。

說到承諾，台南新樓醫院前院長黃祖源就曾公開表態支持郭倍宏，他曾在一場活動中公開讚揚：「郭倍宏博士是一位沒說過的承諾都悄悄做到，何況他說出口的承諾，那更是必然做到！」

當提到「捐薪」與「偷薪」的話題，郭倍宏意有所指地說，有些議員，落跑選立委已經很對不起選民，罔顧議員「監督預算」的責任，理應「停薪或停職」參選，卻連這點「自律」都做不到，實在令人痛心。

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