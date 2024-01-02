邁曝為輕軌成圓「他」曾下跪 林欽榮：為高雄百年大計、使命必達
歷經10年，高雄輕軌路網終於成圓，並在昨（1）日舉行通車典禮，高雄市長陳其邁哽咽提到，2020年他剛補選上市長，派副市長林欽榮與反輕軌的美術館自救會成員懇談，「沒想到懇談到他跪下去，他用誠意、用專業來說服美術館居民」，提到這段過往，林欽榮今天表示，市長不應該把這一段事情給透露出來，但是他認為針對高雄市百年大計，就是要使命務必能夠達成，往事已矣，現在也跟這些自救團隊的任何人都成為好朋友。
記者鄭婷襄／高雄報導
輕軌成圓試營運啟航後，營運路段由愛河之心站（C24站）再延伸至凱旋公園站（C32），新增通車路段計5公里、7座候車站，全環通車後共計22.1公里，服務範圍由現行31站增為全環共38站；此後，輕軌將串聯義享天地、好市多大順店、家樂福鼎山店、高雄高工、樹德家商、道明中學及聖功醫院等生活節點，並可與臺鐵科工館站及捷運紅線凹子底站轉乘，讓有就醫需求的民眾、通勤的上班族、學生以及外地旅客，透過輕軌享有醫療、就學、藝文、觀光遊憩等一次到位的服務。
陳其邁在通車典禮中哽咽提到，2020年他剛補選上市長，派副市長林欽榮與反輕軌的美術館自救會成員懇談，「沒想到懇談到他跪下去，他用誠意、用專業來說服美術館居民」，怎麼會發生這種狀況？林欽榮說，這已經是3年多前過往的事，市長不應該把這一段事情給透露出來，他是從工程出身，又身為副市長，市長第一個交付給他的任務，也是高雄市百年大計，他認為就是要使命務必能夠達成。
林欽榮表示，3年過後往事已矣，到現在也跟這些自救團隊的任何人都成為好朋友，因為第一、傾聽他們的聲音；第二、也徵得市長授權，路線不變、路型可以改變，在這樣的結構裡面很真誠的感謝他們能夠讓我們試一試，就是直球能夠對決，並容納他們的聲音。輕軌成圓不是某一個人的努力，是市長的堅持，他奉派出去跟他們協調，今天能夠成就都是高雄市民跟工程團隊大家一起的結果，它也即將為高雄奠定一個百年的基業。
陳其邁則說抱歉，「這事情不是他告訴我的，是自救會告訴我的，我是過了幾個月以後，跟自救會在一起的時候，他們說某年某月某日發生了一件事情，我說我都沒聽他講，所以他們很感動，就說林副市長跟他們說，請他們給我們一次機會，讓我們來做做看，我們用專業說服他們」。