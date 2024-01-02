江肇國譏臉書廣告金額贏過柯文哲　羅廷瑋：我不用宣傳車擾民

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江肇國表示，許多民眾反應在網路被羅廷瑋發布的抹黑廣告疲勞轟炸，他查看公開資訊發現，羅廷瑋花費鉅額經費在網路宣傳、觸及上百萬人次。羅廷瑋在選舉期間企圖塑造沒資源、沒背景的人設，實際行為卻呈現極大對比，單月投放廣告量是全國立委候選人第一名，甚至比柯文哲花的還多，僅次於賴清德、侯友宜。羅廷瑋以「總統級的預算」砸錢買廣告，錢到底從哪裡來？
江肇國說，羅廷瑋除了大量推自己粉專，臉書最近出現一些剛成立的粉絲專頁如「民眾日爆」、「MeToo我挺你」，以前沒發過什麼文，這幾天開始以斷章取義手法，剪輯影片攻擊抹黑他，還出資投放廣告，時機點過於巧合，背後是誰在操作？羅廷瑋及其側翼花費鉅資對他負面指控，他都會一一提告，也呼籲羅廷瑋別說的和做的不一樣，還給選民乾淨的選舉。
羅廷瑋則反譏，民進黨在網路投放廣告金額是所有政黨最高的，自己沒千萬存款與政治世家背景，一切皆是合法的政治獻金與募款贊助。他不跑宣傳車、不辦戰車掃街，省下來的經費就是辦親子活動跟網路廣告。他的網路廣告經費是公開的，歡迎民進黨與對手公開造勢晚會的活動經費。羅廷瑋說，今年的選戰可以證明，老派擾民的選戰正在式微，他把資源花在新通路上，民進黨與對手也可以考慮別再用宣傳車戰車擾民。
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